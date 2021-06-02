مجموعة «النجم الثلاثي» تقدم دعماً لمركز راشد لأصحاب الهمم

المصدر: دبي ـ البيان

قدمت مجموعة «النجم الثلاثي» حافلة مجهزة بالكامل، دعماً منها لمركز راشد لأصحاب الهمم، لتعزيز أسطول حافلات المركز، بما يخدم الطلبة الدارسين فيه، وسعياً إلى تطوير المواصلات والارتقاء بها.

وجاءت هذه الهبة، ثمرة تعاون بين المركز ومجموعة النجم الثلاثي، بهدف تعزيز إمكانات المركز وخدماته العلاجية والتدريبية التي يستفيد منها نحو 300 طالب وطالبة من مختلف الجنسيات المقيمة على أرض الدولة.

وتسلمت إدارة المركز الحافلة الجديدة التي ترعاها مجموعة النجم الثلاثي في زيارة للمركز قام بها يوجين ماين، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أخيراً، يرافقه كل من بالاجي ناجابوشان، الرئيس الإداري للمجموعة، وآرثر لوس بانوس، مدير الاتصالات المؤسسية، وأشواثا ماهيش، مساعد مدير المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة، وكان في استقبالهم مريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، التي اصطحبت الوفد في جولة واسعة، شملت مرافق وأقسام المركز كافة، واطلعوا على مجموعة الخدمات التأهيلية والتدريبية التي يقدمها المركز لطلبته، كما تعرفوا إلى نوعية البرامج العلاجية المعتمدة في المركز، والتي تساهم في تحفيز قدرات أصحاب الهمم، وتساعدهم على تجاوز التحديات التي يواجهونها.

وفي مراسم تسلم الحافلة، عبرت مريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، عن سعادتها بهذه الخطوة، التي قالت إنها تعكس تكامل القطاعين العام والخاص، وتساهم في تعزيز وتعميق الرسالة الإنسانية التي تحملها دولة الإمارات.

وقالت: «تعودنا دائماً أن تكون الإمارات أرض خير وتسامح ومحبة، وبلا شك فإن ما قامت به مجموعة النجم الثلاثي، يعكس هذه الرسالة، التي تؤكد مدى الالتزام برسالة التسامح والخير في الإمارات، وتبين مدى تغلغل التعاون بين فئات المجتمع الإماراتي، لمساعدة شريحة أصحاب الهمم، ليتمكنوا من الحصول على الخدمات كافة التي يحتاجونها، ليستطيعوا تجاوز التحديات التي تواجههم».

وأضافت: «لقد جاء دعم مجموعة النجم الثلاثي هذه من أجل تعزيز أسطول مركز راشد لأصحاب الهمم، وما يقدمه من خدمات إنسانية لأبناء هذه الشريحة، من دون تمييز بين لون وجنس وعرق ودين، وتساعد الحافلة الجديدة على تمكين طلبتنا من الوصول إلى المركز للحصول على ما يحتاجونه من خدمات تأهيلية وعلاجية مختلفة».

من جانبه، قال يوجين ماين، الرئيس التنفيذي لمجموعة النجم الثلاثي، إن تقديم هذه الحافلة يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للمجموعة. وأضاف: «نحن نعمل منذ سنوات في الإمارات، ويسعدني أن نستمر في تقديم دعمنا لاحتياجات المجتمع، وفي هذه الحالة لأصحاب الهمم، لتمكينهم من تطوير شخصياتهم الفردية واستمرار رفاههم».

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