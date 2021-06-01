قرارات متضاربة تربك «الصحفيين»

المصدر: دبي – البيان

تشهد جمعية الصحفيين يوم الخميس 3 يونيو انتخابات مجلس إدارة جديد، حيث بلغ عدد المترشحين 24 من مجموع 26 مترشحاً من أعضاء الجمعية العاملين ممن تنطبق عليهم الشروط وفقاً للنظام الأساسي للجمعية، وذلك بعد انسحاب كلا من الزميلين عبدالله رشيد وحليمة الملا.

وقد شهد اليوم إرباكاً لم تعرف أسبابه، حيث أرسلت إدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة تنمية المجتمع كتاباً للجمعية لإعادة فتح باب الترشح الذي أغلق في الحادية عشرة من صباح يوم السبت 29 مايو 2021، مما نتج عنه تساؤلات وخاصة بين أعضاء الجمعية المترشحين عن أسباب هذا الإجراء الذي كان مستغرباً من الجميع.

وخلال بضع ساعات أرسلت الوزارة قراراً آخر يلغي القرار الأول بإعادة فتح باب الترشح واعتبار الكتاب الأول ملغياً.

ومرفق نص القرارين:

القرار الأول:

طلب إعادة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

الإمارات العربية المتحدة / وزارة تنمية المجتمع

التاريخ: 01/يونيو/ 2021

السيد/ محمد الحمادي المحترم

رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: طلب إعادة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

تهديكم وزارة تنمية المجتمع خالص تحياتها، وبالإشارة إلى كتابكم الوارد إلينا بتاريخ: 01/06/2021 بشأن طلب إعادة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة وذلك بناء على رغبة أعضاء الجمعية العمومية في الترشح لانتخابات الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها بتاريخ: 3 يوينو 2021م.

نفيدكم بأن الوزارة ليس لديها مانع من إعادة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة وذلك حتى تاريخ: 2 يونيو 2021 في تمام الساعة الخامسة عصراً، على أن يتم موافاتنا بأسماء المرشحين بعد إغلاق باب الترشح وذلك حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال أسماء المرشحين في نظام التصويت الالكتروني.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

أحمد محمد الخديم

نائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام

القرار الثاني

إلغاء فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

الإمارات العربية المتحدة

وزارة تنمية المجتمع

التاريخ: 01/يونيو/ 2021

السيد/ محمد الحمادي المحترم

رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: إلغاء فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

تهديكم وزارة تنمية المجتمع خالص تحياتها، وإلحاقاً لكتابنا المؤرخ في 01/06/2021 بشأن إعادة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

يرجى التكرم بإلغاء ما جاء في كتابنا المذكور أعلاه بشأن إعادة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة وذلك طبقاً لأحكام المادة (35) من لائحة النظام الأساسي للجمعية.

لذا يرجى التقيد والالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتعديلاته.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

أحمد محمد الخديم

نائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام

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