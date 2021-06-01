كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تستقبل القنصل العام الجنوب أفريقي

المصدر: دبي - البيان

استقبل الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وفداً رفيع المستوى من جنوب أفريقيا ترأسه موجوبو دافيد ماجابي القنصل العام لجنوب أفريقيا في دبي يرافقه أمبو مينيلي قنصل الشؤون السياسية.

وخلال اللقاء، ألقى الدكتور علي بن سباع المري كلمة ترحيبية أعرب من خلالها عن تقديره للزيارة وتطلعات الكلية للعمل مع الكلية الوطنية للإدارة الحكومية بجنوب أفريقيا لإثراء المحتوى الأكاديمي وتبادل المعرفة والارتقاء بالعمل الحكومي في كلا البلدين. كما استعرض البروفيسور رائد عواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والدكتور آرثر كينج، رئيس الشؤون الأكاديمية في الكلية وعدد من أساتذة الكلية، المناهج والبرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية ودورها في تطوير الإدارة الحكومية والسياسات العامة في الإمارات والمنطقة.

كما تبادل الطرفان الخبرات ووجهات النظر حول أحدث الرؤى والتجارب العالمية في مجالات البحث المشتركة، فضلاً عن استكشاف مجالات التعاون المستقبلية بين الطرفين، وفرص تبادل الطلبة ضمن برامج أكاديمية متخصصة.

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