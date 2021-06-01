«الوطني للأرصاد» يطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة

المصدر: أبوظبي - وام

نيابة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أطلق الدكتور عبدالله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، حزمةً جديدة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المركز.

وقال الدكتور عبدالله المندوس: في ظل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة تضطلع بدور محوري فاعل في دعم الدور الرائد للمركز الوطني للأرصاد على الساحة المحلية والعالمية في مجال الأرصاد الجوية وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل دول العالم من ناحية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تطوير

وعن تلك الخدمات التي قام فريق المركز بتطويرها وتوفيرها للجمهور العام والمتخصصين كافة في الأرصاد الجوية من حول العالم، أوضح عمر اليزيدي، مدير إدارة البحوث والتطوير والتدريب بالمركز أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني المطور بشكله الجديد الذي يراعي سهولة العرض والوصول للمعلومات كافة المتعلقة بالطقس ونشاطات المركز وخدماته فضلاً عن إضافة خدمات جديدة مثل عرض خرائط الأقمار الاصطناعية، وعرض وتتبع الأعاصير المدارية ورصد الزلازل وطلب معلومات الطقس للشركات والجمهور عن طريق الموقع.

وقال اليزيدي: أول مرة في العالم ومن خلال الموقع https://www.rain.ae/radar3d، تمكنا من عرض معلومات الرادار بتقنية ثلاثية الأبعاد عالية الجودة، ما يمكن المختصين من مشاهدة كيفية تشكل السحب وعرضها من زوايا وأحجام مختلفة، كما يمكنهم من عرضها مقطعياً بشكل أفقي وعمودي لتصور حجمها الفعلي الذي يصل إلى أكثر من 100 كيلومتر في بعض الأحيان وتمكن هذه المعلومات كذلك المختصين من معرفة كمية المياه التي تحملها السحب في الوقت الحالي وبعض الحالات السابقة.

تصورات

وتم تطوير تصورات بيانات الطقس والرادار مشروع بحث وتطوير مشترك مع MapTiler.ae، الذي يوفر خرائط خلفية عالمية باللغة العربية ما يسمح للشركات والمؤسسات بتضمين الخرائط في منتجاتها وخدماتها.

وأطلق المركز أيضاً خدمة فريدة من خلال الموقع Rain.ae الذي يقدم من خلاله معلومات الطقس بشكل جديد على نطاق عالمي، بطريقة مبتكرة لعرض التنبؤات الجوية لـ10 الأيام المقبلة بشكل متحرك عالي الجودة مع إمكان اختيار عناصر الطقس المتعددة على ارتفاعات مختلفة وباستخدام تكنولوجيا متقدمة.

ويعرض موقع Rain.ae لمحة عامة عن أنماط الطقس العالمية، بالإضافة إلى تنبؤات دقيقة للحرارة والرطوبة والأمطار والرياح والضغط الجوي وارتفاع الموج في أي موقع حول العالم.

وتوفر صفحة «غيث» ضمن الموقع الإلكتروني للمركز، في نسختها المحدثة، معلومات مهمة لأفراد المجتمع ومختصي الأرصاد الجوية على حد سواء، إذ تمكنهم الصفحة من الوصول إلى بيانات أهم 5 نماذج تنبؤات عددية على نطاق محلي وإقليمي وعالمي والمقارنة بينها، وتحتوي خرائط غيث على بيانات العديد من عناصر الطقس على ارتفاعات متعددة بشكل دقيق.

طقس العالم

وأطلق المركز الوطني للأرصاد تطبيقه الجديد World Weather «طقس العالم» الذي يوفر للمستخدمين تنبؤات الطقس الساعية للمدن الرئيسة في جميع أنحاء العالم على مدى 10 أيام بالإضافة إلى توقعات الطقس مدة 4 أيام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وباستخدام البنية التحتية المتطورة للمركز الوطني للأرصاد، سيعرض التطبيق أيضاً رصد محطات الطقس التابعة له لـ24 ساعة الماضية والتوقعات الجوية للأيام الـ3 المقبلة بالدولة فضلاً على إمكان مشاهدة خرائط الطقس التي تعرض آخر التحذيرات وصور الرادار ومخرجات نماذج التنبؤات العددية، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التحقق من مواقيت الصلاة واتجاه القبلة من أي مكان في العالم.

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