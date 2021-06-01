92 % نجاح الكلاب البوليسية في شرطة دبي بكشف «كوفيد 19»

المصدر: دبي- شيرين فاروق

تمكنت الكلاب البوليسية في شرطة دبي من تحقيق نسبة نجاح في الكشف عن مصابي «كوفيد 19» تخطت 92%، وتعتبر نتيجة الفحص الأسرع في العالم، والتي تعتمد على عينة من تحت الإبط، يقوم الكلب بشمها والإيماء بأنها إيجابية عبر الجلوس دون حركة، ولا يستغرق الأمر سوى دقيقتين فقط، إلى جانب ذلك تمكن 65 كلباً بوليسياً من إتمام 2289 مهمة، خلال 16 شهراً منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري، ومنها الكشف عن المتفجرات والمخدرات والأدلة المادية وبصمة الرائحة وغيرها.

وكشف الرائد صلاح خليفة المزروعي مدير إدارة التفتيش الأمني K9 في شرطة دبي لـ«البيان»: إنه تم تدريب 4 ضباط للتعامل مع الكلاب المتخصصة في الكشف عن المتفجرات، بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، حيث تلقوا تدريبات مكثفة لمدة شهر، وحققوا نتائج إيجابية، منوهاً بأن الإدارة تضم 51 مدرباً منهم 5 من العنصر النسائي، كما حصل 12 منهم على شهادة الاعتماد الدولي للمدربين، بعد أن التزموا بالدورات التدريبية النظرية والعملية واجتياز الاختبار الخاص، مؤكداً أن حصول المدربين على الرخصة يأتي بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي الدائمة بضرورة تأهيل الكوادر البشرية، لتكون جاهزة وقادرة على أداء مهامها باحترافية وكفاءة واقتدار في مختلف التخصصات الشرطية، ومنها تخصص الكلاب البوليسية k9، لافتاً إلى أنه تم اعتماد آلية جديدة في شراء الكلاب البوليسية، حيث بات يشترط أن تكون مدربة على مختلف المهام وبمواصفات خاصة، حيث كان سابقاً يتم شراؤها وتدريبها في الإدارة، ما كان يستغرق وقتاً وجهداً كبيراً في إنجاز المهام، وأسهم هذا الأمر في تحقيق وفر مالي.

ولفت الرائد المزروعي إلى أن شرطة دبي تطبق أحدث أساليب التدريب، ومنها تدريب الكلاب على الجلوس بهدوء بدلاً من النباح عند اكتشاف المخدرات مثلاً أو إيجابية عينة «كوفيد 19»، وكذلك توفر شرطة دبي أماكن مكيفة لمعيشة وتدريب الكلاب إلى جانب تخصيصها مدرباً لكل كلب طول فترة وجوده في الخدمة.

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