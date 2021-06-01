طقس الغد في الإمارات حار نهارا رطب ليلا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وحارا نهارا يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند 20:31 والمد الثاني عند 05:01، والجزر الأول عند الساعة 12:40 والجزر الثاني عند الساعة 00:09.

بحر عمان: خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند 15:52 والمد الثاني عند الساعة 04:12

الجزر الاول عند الساعة 08:49 والجزر الثاني عند الساعة 22:36.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 29 85 15

دبــي 42 29 90 10

الشارقة 43 30 85 15

عجمان 42 28 85 15

أم القيوين 43 28 85 20

رأس الخيمة 40 29 80 10

الفجيرة 41 32 75 20

العين 45 30 50 10

ليوا 45 26 90 10

الرويس 39 26 85 40

السلع 39 27 85 40

دلما 39 29 90 35

طنب الكبرى 38 28 85 30

طنب الصغرى 38 28 85 30

أبو موسى 38 28 85 30

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