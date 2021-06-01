تفتيش 560 منشأة خلال رمضان وعيد الفطر في دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

صرح المهندس حسن اليماحي المدير العام لبلدية دبا الفجيرة عن تكثيف الحملات التفتيشية، خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، لتشمل 183 جولة تفتيشية على الأسواق والمحلات، تضمنت تفتيش 560 منشأة، من بينها 102 صالون نسائي، و58 صالوناً رجالياً و13 صيدلية، بالإضافة إلى 27 محلاً متخصصاً بأنشطة غسيل الملابس، مشيراً إلى أنه تم توجيه 46 إنذاراً لمنشآت غير متقيدة باشتراطات الصحة العامة، بالإضافة لتحرير 83 مخالفة، من بينها 15 مخالفة لصالون نسائي.

وأكد أن بلدية دبا تحرص على مراقبة المنشآت لتوفير أعلى معايير الصحة والسلامة، من أجل سلامة الأفراد والمجتمع، مع تأكيدهم بعدم التهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات الوقائية، مشدداً على أهمية التعاون التام من الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من التدابير، التي وضعت لحماية العاملين في هذه المنشآت والمجتمع بشكل عام.

وأشار اليماحي إلى أن السبب في زيادة عدد الإنذارات والمخالفات على المنشآت يرجع إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل: التباعد الجسدي ولبس الكمامة، والقيام بإجراءات الفحوصات الدورية للعاملين، وإهمال تطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية والزي المناسب، بالإضافة لعدم وجود بطاقة صحية وعدم تجديدها، كما تم توجيه بعض المخالفات لبعض المركبات التي لم تلتزم بالاشتراطات المتبعة وعدم امتلاكها لتصاريح التوزيع.

وقال اليماحي: إنه في إطار الجولات التفتيشية على الأسواق تم مصادرة 74.544 كيلو جراماً لمواد منتهية الصلاحية وفاسدة غير صالحة للاستهلاك، ومواد محظورة تتمثل في 799 كيلو جراماً من المواد الغذائية و5.075 كيلو جرامات من مواد تجميلية في الصالونات النسائية و6.17 كيلو جرامات من المواد الاستهلاكية، لافتاً إلى أنه خلال فترتي شهر رمضان وعيد الفطر المبارك تم ذبح 3270 ذبيحة في المسالخ التابعة لبلدية دبا في كل من مدينة دبا ومنطقة البدية.

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