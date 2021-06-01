فتح باب التسجيل في "طب وعلوم" للطلبة المواطنين والنتائج خلال شهرين

المصدر: وام

أعلنت هيئة الصحة بدبي اليوم عن فتح باب التسجيل في برنامج رعاية الطلبة المواطنين "طب وعلوم" بهدف استقطاب خريجي الثانوية العامة وطلاب الجامعات في تخصصات الطب والطب المساند والتمريض.

وأوضحت الهيئة أن تقديم طلبات الالتحاق في البرنامج سيستمر عبر موقعها الإلكتروني www.dha.gov.ae خلال الفترة من 1 يونيو الجاري وحتى 1 يوليو المقبل شريطة أن يكون الطالب حاصلاً على معدل في الثانوية العامة لا يقل عن 95% لدراسة تخصص الطب والجراحة و85% لتخصصات: العلاج الطبيعي والصيدلة والمختبرات والأشعة و80% لتخصص التمريض.

وأكدت الدكتورة وديعة محمد شريف مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي على الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لاستقطاب الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصحي، مشيرة إلى النجاحات الكبيرة التي حققها برنامج "طب وعلوم" منذ اطلاقه عام 2016 حيث تمكن من استقطاب عشرات الطلبة المتميزين من حملة شهادة الثانوية العامة لاستكمال دراساتهم الجامعية في مختلف مجالات العلوم الطبية والصحية بما يتوافق مع توجهات الدولة بوجه عام وتطلعات دبي بشكل خاص.

واستعرضت الامتيازات التي يوفرها البرنامج للطلبة الملتحقين ومنها المساهمة في تحمل تكاليف الدراسة حسب التخصص الدراسي المعتمد ومنح الطالب المشمول بالرعاية الدراسية مكافأة شهرية تتراوح بين 5000 إلى 6500 درهم وتوفير التأمين الصحي طوال فترة الرعاية الدراسية وتوفير بدل حاسب آلي وبدل الكتب الدراسية.

وقالت الدكتورة شريف إن تقديم طلب الالتحاق في البرنامج يتم من خلال زيارة الموقع الالكتروني لهيئة الصحة بدبي www.dha.gov.ae حيث تتم مراجعة الطلبات واختيار المتوافق منها مع شروط الالتحاق في البرنامج متوقعة أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للقبول خلال شهرين.

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