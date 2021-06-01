مقيم بريطاني بدبي يخضع لعملية استبدال ركبتيه في وقت واحد باستخدام أحدث نظام في الجراحة الروبوتية

المصدر: البيان الإلكتروني

خضع مقيم بريطاني بدبي لعملية استبدال ركبتيه في وقت واحد باستخدام أحدث نظام في جراحة استبدال الركبة الروبوتية بالمستشفى الأمريكي في دبي.

ومنح المستشفى أملاً جديداً لراكب دراجة نارية متمرس، بعد النجاح في إجراء جراحة استبدال ركبتي مريض بريطاني عن عمر يناهز 72 عامًا باستخدام أحدث نظام لاستبدال الركبة الروبوتي «ROSA».

وهذه هي أول عملية جراحية لاستبدال الركبة بمساعدة الروبوتات في دبي بتقنية متقدمة باستخدام روبوت «ROSA»، حيث خضع المريض لعملية جراحية في كلتا ركبتيه في نفس الوقت خلال الأسبوع الماضي، باستخدام إجراء «ROSA» الروبوتي الأحدث والأكثر تقدمًا، والمتوفر فقط في المستشفى الأمريكي في دبي.

وقال الدكتور أبو زعكوك، استشاري جراحة العظام في المستشفى الأمريكي في دبي، الذي قام بإجراء الجراحة الناجحة: "تعد تقنية «ROSA» الروبوتية هي أحدث نظام لاستبدال الركبة بذراع آلية تساعد الجراح في إتمام الجراحة بسهولة ويسر، حيث تساعد في قطع العظام بشكل أكثر دقة، ومحاذاة الركبة المزروعة بدقة أكبر بالإضافة إلى موازنتها بطريقة أفضل."

وعبر الرجل البريطاني قائلا: "لقد عانيت من آلام شديدة لأكثر من عام بسبب تدهور الركبتين. وقد أثر الألم بشكل كبير على حياتي الروتينية؛ حيث لم أستطع المشي لفترة طويلة أو ممارسة هوايتي في ركوب الدراجة النارية".

وأوضح الدكتور أبو زعكوك، إن المريض البريطاني جرب جميع الأدوية وإجراءات العلاج الأخرى للسيطرة على الألم، ولكن دون جدوى، وتابع: "نصحته بجراحة استبدال الركبة، حيث قدمت له تقنية الجراحة الجديدة باستخدام نظام الروبوتات «ROSA» الذي يعزز بشكل عام جودة الإجراء وبالتالي يوفر نتائج أفضل بعد الجراحة." وأضاف الدكتور أبو زعقوق: "في هذه الحالة أجرينا الجراحة في نفس الوقت على الركبتين، وفي اليوم التالي وقف المريض بمساعدة العلاج الطبيعي".

إجراءات استبدال الركبة

يذكر ان جراحة استبدال الركبة متاحة في المجال الطبي منذ حوالي 40 عامًا وشهدت تطوراً ملحوظاً مع مرور الوقت، بدءًا من تقنيات اليد الحرة باستخدام أدوات خاصة لوضع الغرسة في الموضع الصحيح مروراً باستخدام نظام الملاحة ( Navigation systems) وصولا إلى النظام الأحدث باستبدال الركبة الروبوتي، حيث تسعى الجراحات الروبوتية المتقدمة لتحسين جودة الجراحة وإطالة عمر الزرع.

قال الدكتور أبو زعكوك: "إن نظام الروبوتات «ROSA» هو أحدث وأفضل نظام في المجال الطبي ومن شأنه تحسين طول عمر الزرع، حيث يتم تعزيز حركة المريض ووقت الشفاء بهذه الطريقة المتطورة لأنه باستخدام الروبوتات؛ يمكننا ضمان دقة أكبر وتقليل فرص حدوث أي عيوب قد تتطلب عملية أخرى".

يشار إلى أن المستشفى الأمريكي في دبي هو الوجهة الوحيدة للحصول على نظام الروبوتات «ROSA» الذي يتفوق على انظة الملاحة ( Navigation systems) المتوفرة و يعتبر أكثر دقةً.

وأوضح إن وقت العملية الأقل، والتعرض الأقل للتخدير، وتحسين الانتعاش، وتحسين المتانة بسبب الدقة في تثبيت الزرع، كلها تجعلها أفضل نظام لاستبدال الركبة، وهذا هو أعلى مستوى وأحدث تقنية لاستبدال الركبة ولا تتوفر إلا في مراكز صحية محددة حول العالم في المدن الكبرى مثل لندن ونيويورك.

واختتم الدكتور أبو زعكوك حديثه قائلا: "في دبي، نقدم الآن هذا الإجراء المتطور لاستبدال الركبة في مستشفانا، حيث أننا ملتزمون بتوفير التميز وجودة الخدمة وإجراءات العلاج لمرضانا".

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