الصور والفيديوهات الأولى لرحلة مترو دبي إلى محطة إكسبو 2020

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

استعداداً لبدء الحدث العالمي إكسبو دبي 2020، انطلقت صباح اليوم في دبي أول رحلة لمترو دبي من محطتي مجمع دبي للاستثمار وإكسبو 2020، على مسار 2020 الذي يمتد من محطة الراشدية على الخط الأحمر إلى محطة إكسبو 2020، وذلك بعد مرور 6 أشهر على تشغيل المسار الذي انطلقت أولى رحلاته في الأول من يناير من العام الجاري، بـ4 محطات وهي: جبل علي «وهي محطة انتقالية مع الخط الأحمر»، والحدائق، وديسكفري جاردنز، والفرجان»، وسيكون بدءاً من اليوم رحلات مترو دبي على الخط الأحمر مباشرة بين محطة الراشدية ومحطة إكسبو 2020، فيما ستكون محطة جبل علي، محطة انتقالية للركاب المتجهين إلى محطة الإمارات للصرافة، والعكس.

وفيما يلي الصور والفيديوهات الأولى التي التقطتها عدسة البيان خلال تواجدها لتغطية الحدث:

طرق دبي تبدأ تشغيل محطتي اكسبو ودبي للاستثمار في إطار الاستعداد التدريجي لبدء الحدث العالمي #اكسبو_دبي2020.@rta_dubai @expo2020dubai #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TqByCeedRH — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 1, 2021

أحمد الخطيب نائب رئيس التطوير والتسليم العقاري في منطقة #اكسبو2020 متحدثاً عن تشغيل آخر محطتين في مسار 2020.@rta_dubai @expo2020dubai #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6idOQKUmgT — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 1, 2021

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