407 مساجد مولتها «دار البر» في الربع الأول من 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمعية دار البر نجاحها، في الربع الأول من عام 2021، في جمع تبرعات ومساهمات المحسنين وأهل الخير، من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، لتمويل بناء 407 مساجد جديدة، في 17 دولة حول العالم، بقيمة بلغت 27 مليوناً و820 ألفاً و535 درهماً.

وقال يوسف اليتيم، رئيس قطاع المشاريع في جمعية دار البر: إن مشاريع تشييد هذا العدد من المساجد الجديدة تغطي مناطق ممتدة وواسعة عبر العالم، موضحاً أن طاقم العمل في الجمعية تمكن من جمع تكاليفها في الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري، مؤكداً أن «دار البر» تمنح عمارة المساجد وتشييدها ورعايتها والعناية بها وتوفير متطلباتها حيزاً كبيراً من اهتمامها وتضعها على رأس أولوياتها.

خدمات

وأشار يوسف اليتيم إلى الإقبال واسع النطاق على بناء المساجد من جانب عملاء الجمعية والمستفيدين من خدماتها، من المتبرعين وأهل الخير، نظراً لفضلها العظيم والأجر الكبير لها، ما يتوج مشاريع بناء المساجد ضمن أكثر المشاريع الخيرية التي تحظى بالإقبال، سواء بالتكفل بها بالكامل أو المساهمة بها جزئياً.

وأعربت «دار البر»، على لسان رئيس قطاع المشاريع، عن بالغ تقديرها وشكرها الجزيل للمتبرعين والمحسنين من بناة المساجد. وأشارت إلى تبرعاتهم السخية، ودورهم النوعي والكبير في عمارة المساجد في مشارق الأرض ومغاربها، لتؤدي دورها باعتبارها دوراً للعبادة، ولتكون منارات هدى وعلم وتسامح وإشعاع ديني وحضاري، ومراكز للدعوة على نهج الوسطية والاعتدال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز