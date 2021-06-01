«التوطين»: علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين تسهم في بناء أجيال المستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

أكد ماهر العوبد، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش، أن مبادرة «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين» التي أطلقتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أول من أمس، ستساهم بقوة في بناء أجيال واعدة قادرة على فهم تحديات المستقبل ومن ثم إدارته، وذلك تنفيذاً لرؤية دولة الإمارات واستعداداً للخمسين عاماً المقبلة.

ونوّه العوبد إلى أهمية تطوير آليات وسياسات العمل وفقاً لمستهدفات المبادرة من حيث خلق ظروف وظيفية أكثر إيجابية واستدامة ترتكز على أنماط عمل مرنة وميسرة تدعم الوالدين في بيئة عملهم لتمكينهم من القيام بالدور المنوط بهم في رعاية أطفالهم وتربيتهم وتعليمهم.

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