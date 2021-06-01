سلطان القاسمي: 7 فئات من طالبي الوظائف سنعمل على تحسين أوضاعهم

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن هناك لجنة من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية ودائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة الموارد البشرية لدراسة طلبات 7 فئات من الذين يرغبون في التوظيف بمختلف الدوائر الحكومية في الشارقة، وهم فئة المتقاعدين سابقاً والذين إذا منحوا وظائف فقدوا راتب التقاعد، والفئة الثانية أولئك الذين قدموا استقالاتهم أو استغنوا عن خدماتهم نتيجة لمخالفات معينة.

فمثل هؤلاء لا نتركهم، بل نقدم لهم المساعدة، والفئة الثالثة السيدات المتزوجات ولديهن أولاد، وهن من كبار السن ويردن أن يتوظفن، فيتم علاج أمورهن بطرق عديدة، والفئة الرابعة الذين لديهم مرتبات متدنية من حملة الثانوية وخريجي الجامعات فسوف يتم رفع رواتبهم بناء على دراسات يتم إجراؤها.

حياة كريمة

جاء ذلك خلال مداخلة لسموه عبر برنامج الخط المباشر ظهر أمس من إذاعة الشارقة، والتي أكد سموه خلالها أن الفئة الخامسة أولئك الذين يتلقون مساعدات من الشؤون الاجتماعية، متسائلاً سموه: هل ذلك يكفيهم؟ فيتم النظر في أمورهم حتى يعيشوا حياة كريمة، والفئة السادسة من يعمل في وظائف حكومية أو خاصة وراتبه ضعيف، فيقرر ترك الوظيفة، والفئة السابعة الطلبة خريجو الثانوية وأرادوا الالتحاق بالجامعات وأسرهم لم تتمكن من دفع الرسوم الدراسية، وبالتالي تقدموا بطلبات توظيف، فلا بد من دعمهم، وكل هؤلاء سوف نعمل على تحسين أوضاعهم.

طلبات التوظيف

وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة: «هناك اعتداء باللفظ على القائمين على موضوع التوظيف، فقرار التوظيف عندي، كما أن هناك صندوق المعلومات الذي يحوي معلومات المتقدمين للتوظيف، وأنه عندما طلبت عدد المتقدمين للتوظيف وجدت أن الرقم وصل إلى أكثر من 12 ألف وهو رقم صادم»، لافتاً سموه إلى أن طلبات التوظيف إذا لم يتم معالجتها سوف تظهر ظاهرة، ونحاول جاهدين توظيف الفئات المستحقة للرواتب حتى يتمكنوا من العيش الكريم، كما أن دائرة الإحصاء في الشارقة ترصد كل شيء يتعلق بمستويات المعيشة، كما تعطى الأولوية للوظائف الملحة والتي عددها 114 وظيفة، كما تم تحويل 1140 وظيفة إلى لجنة معالجة طلبات الوظائف.

ووجّه سموه طالبي الوظائف بعدم التسرع وعليهم بالصبر، وأن من لديه وظيفة يجب ألا يتركها.

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