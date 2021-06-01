مؤتمر إماراتي - ألماني لاستكشاف فرص التعاون في «الهيدروجين الأخضر»

نظمت سفارة دولة الإمارات لدى برلين، مؤتمراً مع غرفة تجارة ولاية هامبورغ، حول التعاون المشترك في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي يعتبر أحد أكثر التقنيات المستقبلية الواعدة.وكان المؤتمر، الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، فرصة لممثلي السياسة والأعمال لتبادل الخبرات، وتعزيز فرص التعاون. وقالت الدكتورة حفصة العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية: إن الاعتماد على الهيدروجين الأخضر، يأتي في إطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، وتوفير أرضية صلبة، كأساس للطاقة النظيفة والمتجددة، والذي يعتبر في صميم رؤيتنا، في وقت نحتفل به بالذكرى الـ 50 لتأسيس بلادنا. وكشفت العلماء عن توقيع اتفاقيتي تعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، خلال شهر مايو الماضي، حيث وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي، اتفاقية تعاون مع شركة سيمنز، لإنشاء أول تقنية للهيدروجين الأخضر، هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب إعلان أبوظبي، عن خطط لبناء محطة لتوليد الهيدروجين الأخضر والأمونيا، بقيمة مليار دولار أمريكي.

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