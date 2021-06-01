500 ألف زائر لــ«دبي سفاري بارك» في الموسم الحالي

المصدر: دبي - وائل نعيم

اختتمت بلدية دبي الموسم الحالي 2020 ـــــــ 2021 لــــ«دبي سفاري بارك»، إحدى أبرز الوجهات الترفيهية الموسمية في إمارة دبي، وستغلق الحديقة أبوابها في أشهر الصيف على أن تستأنف نشاطها واستقبال الزوار من شهر سبتمبر المقبل، وذلك حفاظاً على سلامة الحيوانات من ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وكشفت منى الهاجري رئيس عمليات «دبي سفاري بارك» لــ«البيان» أن الموسم الحالي كان جيداً وشهد إقبالاً لافتاً من الجمهور، إذ بلغ عدد زوار هذا الموسم منذ انطلاقه في شهر أكتوبر الماضي وحتى نهاية شهر مايو نحو 500 ألف زائر وسط الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبلغ متوسط عدد الزوار اليومي من 3 ــــــــــ 4 آلاف زائر.

وأضافت: شهد اليوم الختامي كرنفالاً شارك فيه موظفو وزوار الحديقة وتم فيه تنظيم أنشطة ترفيهية وعروض موسيقية حية وبدأ من القرية الإفريقية ثم قرية المستكشف ثم القرية الآسيوية.

وأوضحت منى الهاجري أن الموسم المقبل سيتضمن فعاليات تعليمية جديدة وطرح باقات متميزة جديدة للزوار.

إقبال لافت

من جانبه قال أحمد إبراهيم الزرعوني، مدير إدارة الحدائق والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: كان الإقبال كبيراً في هذا الموسم ونتطلع إلى تقديم المزيد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية في الموسوم المقبل، لافتاً إلى أن قرار بلدية دبي بشأن التعليق المؤقت لأنشطة الحديقة في الفترة من الأول من يونيو وحتى نهاية شهر أغسطس يأتي وفق بروتوكول العمل المُعتمد للحديقة.

والذي يراعي الحفاظ على سلامة الحيوانات، وخاصة تلك التي لا تتسم البيئة المناخية لموائلها الطبيعية مع الحرارة العالية، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويكفل حماية مختلف أشكال الحياة البرية المتنوعة التي تضمها الحديقة والتي تم جلبها من مناطق متفرقة في العالم، ولا سيما أن الحديقة تمتاز بأجوائها المفتوحة التي تحاكي في صفاتها البيئة الطبيعية للحيوانات التي تضمها «دبي سفاري بارك».

عناية كبيرة

وتضم دبي سفاري بارك ما يقارب 3000 حيوان، موزعة بين 78 نوعاً من الثدييات و50 نوعاً من الزواحف و111 نوعاً من الطيور، بالإضافة إلى مجموعات البرمائيات واللافقاريات.

وتولي «دبي سفاري بارك» عناية كبيرة بإكثار الحيوانات الموجودة فيها وخاصة المصنفة بين الفصائل النادرة والمعرضة لخطر الانقراض، وذلك بالاستعانة بخبرات متميزة في هذا المجال، وتبلغ مساحة «دبي سفاري بارك» 119 هكتاراً، وتضم ثلاث قرى رئيسة، وهي: القرية الإفريقية، وقرية المستكشف، والقرية الآسيوية، بالإضافة إلى «سفاري الصحراء العربية»، ورحلة سفاري ومنطقة الوادي، وتضم كل من تلك المناطق أشكال الحياة البرية المتميزة بها.

وتتميز «دبي سفاري بارك» بتنوع البيئات التي تضمها لتتناسب مع مختلف أنواع الحيوانات وتماثل المواطن الطبيعية لها، وذلك باستخدام التقنيات التفاعلية الحديثة.

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