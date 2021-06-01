عزة النعيمي تكرّم متطوعي مبادرة يوم لدبي

المصدر: (دبي - البيان)

كرّمت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، متطوعي مبادرة يوم لدبي، التي تشرف عليها مؤسسة وطني الإمارات المشاركين في حملة المير الرمضاني 2021 بإمارة عجمان، والتي شملت مستحقيها من مواطني عجمان بقيمة وصلت إلى مليون و500 ألف درهم، وزعت على 1500 أسرة، ساهم فيها متطوعو يوم لدبي بدور كبير في توزيع بطاقات المير الرمضاني على مستحقيها في منازلهم مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المتطوعين والمستفيدين.

والتقت الشيخة عزة النعيمي، ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المؤسستين. وأعربت عن شكرها وتقديرها له على مساهمة متطوعي المؤسسة في حملة توزيع بطاقات المير الرمضاني على الأسر المستحقة خلال شهر رمضان المبارك.

وأثنت الشيخة عزة النعيمي على الجهود الحثيثة والتعاون الذي تجده مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية من مؤسسة وطني الإمارات، في سرعة استجابة المتطوعين في تنفيذ المشروع، معبرة عن أملها في استمرار تكاتف جهود الجميع من أجل رسم البسمة على وجوه المحتاجين والأسر المتعففة.

وأشار ضرار بالهول الفلاسي إلى أن مؤسسة وطني الإمارات تعنى بالعمل التطوعي وتعزيز القيم والمسؤولية المجتمعية والتكاتف الاجتماعي ودعم الكفاءات الوطنية، كما تهدف أيضاً إلى تعزيز والحفاظ على الهوية الوطنية الإماراتية وترسيخ دعائم الرؤية الموحدة لها بين شرائح المجتمع المختلفة ونشر المفاهيم والأسس الداعمة لممارسات الانتماء والولاء الوطني، وقيم المواطنة الصالحة.

وأكد استعداد مؤسسة وطني الإمارات لدعم جهود الدولة عبر دوائرها المختلفة ومؤسساتها في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19» ودعم العمل التطوعي كونه المعيار الرئيس للفرد في البذل والعطاء وإبراز التلاحم المجتمعي.

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