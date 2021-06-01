«الإمارات للخدمات الصحية» تحتفي بكوادرها التمريضية

المصدر: دبي - البيان

احتفلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بكوادرها التمريضية بمناسبة يوم التمريض العالمي تحت شعار «التمريض صوت للقيادة.. رؤية لمستقبل الرعاية الصحية»، وذلك تقديراً لجهودهم المخلصة وتفانيهم في تقديم الرعاية الصحية بكل إنسانية ومهنية، وللتعبير عن الاعتزاز بتضحياتهم البارزة التي صنعت الفارق في الاستجابة الفعالة للدولة بمواجهة فيروس كوفيد 19.

جاء ذلك في الحفل الافتراضي الذي نظمته المؤسسة ويعد الأول من نوعه الذي جمع الكوادر التمريضية في الدولة من الجهات الصحية كافة من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بحضور الدكتور يوسف محمد السركال المدير العام للمؤسسة والدكتورة سمية البلوشي مديرة إدارة التمريض، ومشاركة واسعة من مديري الإدارات والأقسام وعدد من الكوادر التمريضية في منشآت المؤسسة.

دور حيوي

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن اليوم العالمي للتمريض يمثل مناسبة لإبراز الدور الحيوي الذي تؤديه الكوادر التمريضية في النظام الصحي. وأشارت الدكتورة سمية البلوشي إلى تزامن اليوم العالمي للتمريض هذا العام مع النجاحات التي تحققها كوادرنا التمريضية ضمن خط الدفاع الأول.

جهود

ونوهت الدكتورة البلوشي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة، وذلك ثمرة جهود مشتركة لفرق وطنية متعددة الاختصاصات من الجهات الصحية والتعليمية والمعنية، في ظل التطور اللافت الذي تحققه مهنة التمريض في الدولة، من خلال التدريب المستمر وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والبحوث، واعتماد أفضل معايير الابتكار في الممارسات التمريضية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز