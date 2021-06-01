مليون درهم من «دبي الإسلامي» لدعم «منار الإيمان الخيرية»

المصدر: (عجمان - البيان )

تبرع «بنك دبي الإسلامي» بمبلغ مليون درهم لدعم برامج ومشاريع مؤسسة منار الإيمان الخيرية في عجمان، وذلك استمراراً في تقديم الدعم المالي لدعم الأسر المتعففة والمحتاجين والمرضى وذوي الدخل المحدود من خلال المشاريع العديدة ضمن حملة «خيركم يصلهم»، ويستفيد من المساعدات أكثر من 1500 أسرة ترعاهم المؤسسة باستمرار، مع تقديم دعم خاص للمرضى والأيتام.

وتوجه ناصر علي الجنيبي المدير التنفيذي لمؤسسة منار الإيمان الخيرية بالشكر الجزيل والتقدير لبنك دبي الإسلامي، معرباً عن امتنانه وإشادته بالدور الإنساني والخيري الذي يقدمه البنك في إطار اهتمامه بخدمة المجتمع واستشعار المسؤولية تجاه جميع الفئات والشرائح المجتمعية، والتي تعكس الدور الفاعل والمتميز بين مؤسسات الدولة.

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