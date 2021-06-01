نهيان بن مبارك: «إكسبو 2020 دبي» رسالة سلام من الإمارات إلى العالم

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لمعرض إكسبو 2020 دبي، أن إكسبو 2020 دبي رسالة سلام وتسامح من الإمارات إلى دول العالم أجمع تحمل قيماً ومبادئ سامية تترجم التعايش السلمي والتآخي بين مختلف الطوائف والأديان مجتمعة تحت مظلة واحدة خلال الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

جاء ذلك لدى استقبال معاليه في قصره ماسيمو بادجي سفير سويسرا لدى الدولة، وعدداً من رؤساء الطوائف الدينية.

ورحب معاليه بسفير سويسرا ورؤساء الطوائف الدينية وجرى بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسويسرا وسبل تطويرها في مختلف المجالات وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان مشاركة سويسرا في معرض إكسبو2020 دبي إضافة إلى مساهمة الديانات المختلفة في هذا الحدث الدولي الهام من أجل تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش المشترك ومبدأ «الوحدة في التنوع» استناداً إلى مبادئ الأخوة الإنسانية.

وذلك عبر إطلاق العديد من حلقات النقاش واللقاءات والحوارات وعرض المواد المرئية وغيرها من المبادرات التي تعزز مفاهيم التسامح والتآلف والتآزر والحوار بين الجميع لخير الإنسانية جمعاء خلال الحدث الأكبر والأعرق على مستوى العالم.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعلي من قيم التسامح والسلام والتضامن الإنساني بين بني البشر انطلاقاً من أسس راسخة في علاقتها مع جميع دول العالم بما يحقق السلام والازدهار العالمي.

تعاون

وعبر معاليه عن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بتعزيز نهج التعاون وقيم السلام والتسامح على مستوى العالم. وقال: إن إكسبو2020 دبي سيكون أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وستنعقد فعالياته في الفترة الممتدة بين الأول من أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022 بمشاركة أكثر من 200 جهة، ويدعو الزوار من كل بقاع الأرض للمشاركة في أن نصنع معاً عالماً جديداً على مدى 6 أشهر من الاحتفال بالإبداع والابتكار والتقدم البشري والثقافة.

حرص

ومن جهته أكد ماسيمو بادجي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، لا سيما وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تقود الجهود العالمية في إرساء قيم السلام والتسامح والتآخي في إطار من الاحترام المتبادل لما فيه صالح دول العالم أجمع من أجل مستقبل مشرق.

وأشاد ورؤساء الطوائف الدينية باستعدادات الإمارات وجاهزيتها العالية لاستقبال العالم خلال إكسبو2020 دبي الحدث العالمي الأكبر الذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل لتدشن الإمارات مرحلة جديدة لما بعد «كوفيد 19» عنوانها «بالعمل معاً نصنع مستقبلاً أفضل للأجيال المقبلة».

نموذج

قال ماسيمو بادجي سفير سويسرا لدى الدولة ورؤساء الطوائف الدينية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت للعالم نموذجاً متفرداً في التسامح والسلام والتضامن الإنساني يشار إليه من خلال تعزيز التعاون الدولي ومساندة المجتمعات والشعوب مع اختلاف معتقداتهم وأعراقهم لتخطي العديد من الأزمات العالمية دون النظر إلى لون أو دين أو عرق لتجسد أبهى صور الأخوة الإنسانية.

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