ضاحي خلفان يستقبل القنصل السعودي بدبي ونائبه

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي في مكتبه بالقيادة العامة لشرطة دبي عبدالله بن منصور المطوع ‎القنصل العام للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دبي، يرافقه خالد بن رجب الزهراني، نائب القنصل العام، بحضور العميد أحمد عتيق المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

وجرى في اللقاء بحث عدد من المواضيع والقضايا المهمة، والتعاون القائم بين مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والقنصلية السعودية العامة بدبي.

وفي ختام اللقاء أهدى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القنصل السعودي درعاً تذكارية، وتلقى معاليه درعاً من القنصل السعودي.

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