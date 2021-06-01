اجتماع اللجنة العليا الدائمة «الخامس» لشرطة الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع «الخامس» للجنة القيادة العليا الدائمة بشرطة الشارقة، والذي عُقد صباح أمس، بقاعة «الريادة» بمقر نادي ضباط الشرطة، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية، والعميد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، والعقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، وعدد من الضباط أعضاء اللجنة الدائمة.

بداية رحّب قائد عام شرطة الشارقة، بأعضاء لجنة القيادة العليا، وناقش الاجتماع جدول أعماله والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، وما تم إنجازه من توصيات ذُكرت به، مستعرضاً عدداً من المقترحات، والمواضيع والسياسات المتعلقة بتعزيز الأمن والأمان لأفراد المجتمع، حيث تناول سياسة العمليات التي تنتهجها القيادة في التعامل مع الحالات الطارئة، وآلية تنظيم عمل وتشغيل الطائرات بدون طيار المطبقة بالقيادة، كما ناقش برنامج رصيدك الذي يهدف إلى تحفيز ورفع كفاءة منتسبي القيادة بمختلف الرتب والمستويات، إضافة إلى مناقشة سياسة (ما قبل الإفراج) والخاصة بتأهيل النزلاء .

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