برعاية الشيخة فاطمة تدشين مسابقة مهارات الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، دشن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الدورة الثانية عشرة من «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2021».

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في تدوين عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «إن المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات برعاية «أم الإمارات» وتنظيم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، فرصة متجددة يتنافس من خلالها الشباب في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، نتمنى لهم جميعاً التوفيق في خدمة الوطن، مثمنين هذه البادرات المهمة على طريق التعافي التام من آثار كوفيد 19».

نجاح

وكان الدكتور مبارك سعيد الشامسي المدير العام للمركز أمس، دشن بنجاح الدورة الثانية عشرة من المسابقة التي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مدة ثلاثة أيام، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك وسط إجراءات احترازية متكاملة، وبحضور وفد من وزارة الدفاع يترأسه اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية، والمهندس علي محمد المرزوقي نائب المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بالإنابة رئيس مهارات الإمارات.

والدكتور علي عبدالله النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي، ونخبة من كبار المسؤولين، وتفقد الجميع أجنحة المسابقة بتخصصاتها كافة الهندسية والتكنولوجية والصناعية، وتعرفوا إلى آليات سير المسابقة، وشروط الالتحاق بها، ومجالاتها التنافسية، وطرائق التحكيم فيها، كما التقى المسؤولون نخبة من شباب وفتيات الإمارات المشاركين في المسابقة وعددهم 86 مواطناً ومواطنةً يتنافسون في «17» مجالاً هندسياً وتقنياً وفنياً.

وبمشاركة نخبة من المؤسسات الوطنية منها وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، وجامعة الإمارات، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وبوليتكنك أبوظبي، وكليات التقنية العليا وغيرها من المؤسسات التعليمية بالدولة.

حرص

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني «إن الدورة الـ12من المسابقة تعكس حرص أبوظبي التقني المتطور على تحقيق المسؤولية الوطنية نحو ضرورة العمل المبدع والمسؤول؛ لاكتشاف القدرات الخاصة لشباب وفتيات الإمارات أغلى ثروات الوطن .

ومن ثم العمل المتقدم مع الجهات المعنية كافة؛ على صقل هذه القدرات وتطويرها وفق استراتيجية أبوظبي التقني التي تضع في قمة أولوياتها تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، نحو تمكين أبناء الإمارات من وظائف المستقبل القائم على التكنولوجيا والذي يخلو من آلاف الوظائف الحالية.

وذلك بتشجيع الطلبة وأولياء الأمور على الالتحاق بالمسارات المهنية الصناعية والتكنولوجية، التي تتوافق مع متطلبات المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي والهندسة والتكنولوجيا، إضافة إلى طرح وتنفيذ مختلف البرامج والمبادرات والفعاليات التي من بينها المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، من أجل صناعة الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية متطلبات التقدم الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة».

شكر

وأعرب المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، عن أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة التي تقدم أشكال الدعم المادي والمعنوي كافة لـ«أبوظبي التقني» ومؤسسات الدولة كافة لتمكينها جميعاً من العمل المتطور نحو بناء الكوادر الوطنية المتميزة؛ التي تتوافق مع متطلبات الخطط الاستراتيجية للدولة ورؤية أبوظبي 2030.

مؤكداً أن الشكر والتقدير موصول لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على الرعاية الكريمة التي توليها سموها لفعاليات المركز ومنها المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات؛ المرة الثانية عشرة على التوالي، باعتبارها الحدث الوطني المهم الذي يتم من خلاله اكتشاف المواهب الوطنية المتميزة في المجالات التقنية والمهنية، مشيراً إلى أن هذه الرعاية الكريمة ترسخ ثقة القيادة بقدرة شباب الإمارات على صناعة المستقبل.

متابعة

ومن جهته قال المهندس علي محمد المرزوقي نائب المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بالإنابة رئيس مهارات الإمارات، إن أبناء المجتمع كافة يمكنهم متابعة البث المباشر لمنافسات وفعاليات المسابقة عبر يوتيوب من خلال الرابط التالي :‏‏‏‏youtu.be/‏‏‏‏‏0oXQyFDDJqg

وذلك على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، تحت رقابة ومتابعة دقيقة من لجنة التحكيم التي تتضمن نخبة متميزة من المتخصصين في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، ويشترط لزيارة المسابقة بشكل عام إجراء فحص PCR قبل 48 ساعة على الأكثر، لافتاً إلى أن «مهارات الإمارات» أسست عام 2006، لتكون المؤسسة المتخصصة في رعاية المواهب الوطنية المتميزة في المجالات التقنية والمهنية.

إضافة إلى قيامها بتمكين الشباب من المسارات الوظيفية والمهنية المطلوبة في سوق العمل والتي تتوافق مع الاقتصاد المعرفي، ومتطلبات الذكاء الاصطناعي اللازم لتلبية متطلبات المشروعات الصناعية العملاقة التي تنفذها الدولة حالياً ومستقبلاً.

تحديات

قال الدكتور مبارك الشامسي: إن حرص «أبوظبي التقني» على تنظيم الدورة الجديدة من المسابقة، رغم تحديات كوفيد 19 ووسط إجراءات احترازية، يؤكد دور المسابقة الرئيس في تأهيل المواطنين للمشاركة بقوة في المسابقات الخليجية والعالمية، إضافة إلى دورها المهم في تشجيع فئات المجتمع كافة على الالتحاق بالمسارات التعليمية والتدريبية والوظيفية المتخصصة ذات المستقبل المشرق.

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