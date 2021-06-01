«بيئة» تحول النفايات إلى هيدروجين

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت «بيئة»، الشركة المتخصصة في الاستدامة والحلول البيئية على مستوى الشرق الأوسط عن تطوير أول مشروع في المنطقة لتحويل النفايات إلى هيدروجين بالشراكة مع شركة «تشينوك ساينسيز» البريطانية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والحلول البيئية.

وسيشمل المشروع محطة توليد وأخرى لتزويد المركبات بالهيدروجين الأخضر وذلك في إطار التزام «بيئة» بحلول الطاقة النظيفة والمدن الخالية من النفايات.

ويأتي مشروع تحويل النفايات إلى هيدروجين امتداداً لمشروع سابق للشركتين لتحويل النفايات إلى غاز قدرت استثماراته بـ180 مليون دولار ونظراً للطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة سيلعب المشروع الجديد دوراً في تلبية تلك الحاجة في ظل وعي الحكومات والمجتمعات بضرورة التوجه للطاقة النظيفة.

كما يعتبر المشروع بداية لمجموعة كبيرة من المحطات الشبيهة التي ستنفذ في ظل شراكة طويلة وممتدة بين الطرفين لخدمة قطاع الطاقة والبيئة في المنطقة.

أقيمت مراسم توقيع عقد المشروع الجديد خلال زيارة الدكتور رفعت شلبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «تشينوك ساينسيز» والوفد المرافق له لمقر شركة «بيئة» بحضور سالم بن محمد العويس رئيس مجلس إدارة شركة «بيئة» وعدد من كبار مسؤولي الشركتين.

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