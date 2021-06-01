21 يونيو أطول أيام السنة في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تشهد الإمارات يوم الحادي والعشرين من شهر يونيو أطول نهار في السنة، حيث تتعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان (23.27 درجة شمالاً)، وبالتالي تزداد درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة إيذاناً ببدء فصل الصيف، وتزداد متوسطات درجات الحرارة خلال يونيو عن شهر مايو بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريباً.

وذكر تقرير للمركز الوطني للأرصاد أنه خلال شهر يونيو يضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات الحرارية على المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق على أغلب فترات الشهر، وتظهر كميات من السحب أحيانا على بعض المناطق، مع احتمالات تكون السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، وتزداد فرص تكون السحب الركامية مع تقدم الأيام في هذا الشهر قد يتخللها سقوط أمطار.

فيما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر بالمقارنة بشهر مايو خاصة النصف الثاني منه، حيث تضعف فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف ويقل تكرار حدوثه خاصة في النصف الثاني.

وتشير الإحصائيات المناخية إلى أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 33.0 و35.7 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 39.7 و42.7 درجة مئوية، متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 26.6 و29.2 درجة مئوية.

وسجلت محطات المركز الوطني أعلى درجة حرارة عظمى بمقدار 52 درجة مئوية في الياسات سنة 2010، فيما سُجلت أقل درجة حرارة على ركنه سنة 2004 والتي بلغت 14.1 درجة مئوية.

ووفقاً لتقرير المركز الوطني فإن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في عام 2014 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 8 أيام ضباب و8 أيام ضباب خفيف، وفي سنة 2017 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 15 يوم ضباب ويوم واحد ضباب خفيف، ويُتوقع أن يكون متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 43 % ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 62 % إلى 87%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 14 % إلى 27%.

يشار إلى أن أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر كانت بواقع 44 ملم على منطقة وتيد في الظفرة بأبوظبي عام 2007.

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