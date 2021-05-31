شرطة أم القيوين توظّف "روبوتوك" للتوعية من التنمر

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أكد المقدم مروان راشد محمد رئيس قسم الجريمة المنظمة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، أنه تم توظيف (روبوتوك)، الذي طورته القيادة العامة لشرطة أم القيوين، لإلقاء المحاضرات افتراضياً لطلبة المدارس، بهدف التوعية من مخاطر فيروس (كورونا)، وإبراز الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها للحيلولة دون إصابة الطلبة بالفيروس، وذلك بأسلوب مشوق ومبتكر، إضافة إلى توعية الطلبة للوقاية من التنمر، وكيفية التصدي له - خصوصاً – التنمر الإلكتروني، ذلك السلوك الذي يعكس حالة نفسية وتربية أخلاقية، وأزمات يعاني منها بعض الأطفال والشباب، نتيجة لما يتعرضون له من عنف أو كبت أو حرمان أو قهر أو خوف وانكسار، ويأتي رد الفعل بأشكال متنوعة من التمرد والعنف، الذي يمارسونه بدورهم على الآخرين، مبيناً أن كل ذلك يلقى بصورة محببة للأطفال من قبل (روبوتوك)، الذي أصبح صديقاً للطلبة والأطفال، كما يأتي في إطار احتفاء القيادة العامة لشرطة أم القيوين، ضمن احتفالات وزارة الداخلية بيوبيلها الذهبي.

محاضرات

ولفت رئيس قسم الجريمة المنظمة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، إلى أن المرحلة الأولى شملت 108 من المدارس الخاصة في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، حيث تم إلقاء المحاضرات باللغة الإنجليزية، وأن المرحلة الثانية، سوف تنطلق في نوفمبر المقبل، وتشمل كافة المدارس الحكومية على مستوى الدولة، وسوف تكون المحاضرات باللغة الإنجليزية، والتي تم إعدادها وفق أسس تربوية معتمدة من قبل قسم الجريمة المنظمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أم القيوين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حيث استهدفت المحاضرات، طلبة المدارس الخاصة من سن السادسة حتى العاشرة، والتي قدمها وعرضها بصورة مبتكرة (روبوتوك)، صديق الأطفال، مبيناً مدى أهمية تنظيم حملات منظمة ودورية في المدارس، حول مخاطر التنمر الإلكتروني، فهناك دور يقع على إدارات المدارس في التوعية، عبر حملات وأنشطة لتوعية الطلبة بمخاطر هذا الأمر، إضافة إلى عقد لقاءات ودية بين الطلبة، وبيان ماهية تعزيز القيم الإيجابية بين الطلبة، كالتسامح، حيث بدأ البرنامج بمحاضرات توعوية افتراضية عن (التنمر).

مرحلتان

كما بيّن أن آلية تنفيذ البرنامج التوعوي، سوف تكون على مرحلتين، الأولى، وتم إطلاقها الأحد الماضي، وشملت جميع مدارس الدولة الخاصة في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، والثانية، تشمل جميع المدارس الحكومية للفئة العمرية نفسها، وسوف تقام في نوفمبر المقبل، تزامناً مع الأسبوع الوطني للتنمر، الذي ينطلق في الأسبوع الثالث من الشهر نفسه، وذلك بهدف توعية الطلبة عن التنمر بأسلوب حديث ومتطور، يتوافق مع استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن (روبوتوك) إنسان آلي تم تطويره وتزويده بـ 5 كاميرات وأرجل وحساسات، إضافة إلى كاميرات أمامية وخلفية، وجهاز آيباد، و3 ألعاب محببة للأطفال، تبث الطمأنينة في نفوسهم، كما يحوي برنامجاً خاصاً بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، معنياً بالتحقيق في جرائم الأطفال منذ لحظة استلام البلاغ، وصولاً إلى كافة التفاصيل، ومؤخراً، تم توظيفه لبث محاضرات التوعية في المدارس – خصوصاً - التوعية بمخاطر التنمر على الأطفال بمختلف الوسائل الإلكترونية، عبر الاستخدام السلبي لمنصات التواصل الاجتماعي.

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