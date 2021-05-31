أكاديمية دبي لريادة الأعمال ومجموعة غراسيا تتعاونان لتطوير التعليم والتدريب بمجال ريادة الأعمال الزراعية

المصدر: دبي - البيان

وقعت أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة غراسيا لإطلاق برامج تعليمية وتدريبية لتمكين رواد الأعمال الطموحين من استكشاف فرص الاستثمار في القطاع الزراعي.

وفي إطار الشراكة بين الطرفين، سيتم إطلاق برنامج «الدبلوم المهني المعتمد لريادة الأعمال الزراعية» الذي يضم ورش عمل توعوية حول مواضيع مختلفة تتعلق بالإنتاج الزراعي والابتكار والاستثمار، بالإضافة إلى مشروع تخرج حول الاستثمار المستقبلي في هذا القطاع.

ويهدف الطرفان من خلال البرنامج إلى تشجيع الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة على استكشاف ريادة الأعمال وخوض غمارها دون الانتظار للوظائف، وتجهيزهم لإطلاق مشاريعهم بنجاح في القطاع الزراعي الحيوي، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للأمن الغذائي والابتكار وريادة الأعمال في الدولة.

وقالت ابتهال الناجي، مديرة أكاديمية دبي لريادة الأعمال: يأتي الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات الحالية في استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تسارعت الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودفع الاستثمارات في مجال الإنتاج الزراعي، لا سيما في أعقاب مرحلة الإغلاق التي تزامنت مع انتشار فيروس «كوفيد 19».

ويعد تهيئة جيل من رواد الأعمال ليكونوا في طليعة المبادرات التطويرية والمبتكرة في القطاع الزراعي في الدولة أمراً ضرورياً.

وتهدف الإمارات إلى تحقيق الرقم واحد في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول 2051 من خلال تعزيز منظومة الأمن الغذائي والابتكارات والاستثمارات في مجال التقنية الزراعية.

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً المرحلة الأولى من مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء»، الذي يسعى لاستقطاب العقول المبدعة والشابة لرسم مستقبل الغذاء في الدولة، إضافة إلى توفير مقومات التخطيط الحضري والتطوير العمراني المتكامل متنوع الأنشطة، لإدارة الغذاء بناء على نهج الابتكار.

ويدعم المشروع أيضاً تطوير استخدام التكنولوجيا والأبحاث في القطاع الزراعي لإنتاج الأغذية.

وأضافت ابتهال الناجي: تسعى أكاديمية دبي لريادة الأعمال باستمرار على تهيئة برامجها وتوسيع شبكة شراكتها لدعم المواهب وتطوير المهارات المحلية وتعزيز مكانة الإمارة لتصبح مركزًا للابتكار ومنظومة تنافسية لريادة الأعمال عالمياً.

ويعدّ الدبلوم المهني المعتمد في ريادة الأعمال الزراعية خطوة مهمة نحو تهيئة المجال لرواد الأعمال المحليين وتنويع النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال حامد الحامد، مؤسس مجموعة غراسيا: تعمل مجموعة غراسيا على استثمار كافة الممكنات من خلال نقل المعارف والثقافات التي تمكن الراغبين بدخول قطاع الزراعة والثروة الحيوانية لبلوغ الريادة في هذا القطاع على الصعيد النظري والعملي الذي يزيد من مهارات المتدربين لتحقيق طموحاتهم في هذا لمجال.

وأكثر ما يميز مجموعة غراسيا هي الشمولية في تقديم كل ما يتعلق بالريادة في القطاع الزراعي، حيث إنها تعتبر النموذج الأول على مستوى العالم الذي يضم كل أقسام الزراعة والثروة الحيوانية.

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