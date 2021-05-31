وزير البيئة ينعى أخاه سيف بلحيف النعيمي

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغيير المناخي والبيئة، أخاه سيف محمد عبيد بلحيف النعيمي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم.

وكتب معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي على حسابه الرسمي في انستغرام: "أخي سيف بلحيف النعيمي في ذمة الله، سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

ستقام صلاة الجنازه اليوم الإثنين الموافق 31.5.2021 بعد صلاة العصر مباشرة في مسجد الروضة بجانب مقبرة الجرف في إمارة عجمان

ونظرا للظروف الطارئة والاستثنائية واستكمالا للإجراءات الإحترازية تقبل التعازي عن طريق الهاتف أو الواتساب أو الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي وطاعة لولي الأمر سيتعذر استقبال المعزين للرجال والنساء.

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