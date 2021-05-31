مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تطرح مناقصات 3 مشروعات للمقاولين قريباً

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

أوضح المهندس عبدالله أحمد الشحي مدير إدارة المشاريع الهندسية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان»، أنه سيتم طرح مناقصات 3 مشروعات للمقاولين قريباً، إذ تم إنجاز 60% من تصميم مشروع مبنى سكني بعود المطينة الثالثة، بالإضافة إلى إنجاز 85% من تصميم مشروع 379 مسكناً في منطقة الخوانيج الثانية، فضلاً عن إنجاز 85% في تصميم مشروع 144 مسكناً في منطقة الورقاء.

عود المطينة

وتفصيلاً قال الشحي: إن مشروع إنشاء مبنى سكني «أرضي + 4 طوابق» في منطقة عود المطينة الثالثة، بلغت نسبة الإنجاز فيه 60% من أعمال التصميم، إذ تم إنجاز مرحلة إعداد مسودة المخططات النهائية، وجارٍ تجهيز المخططات النهائية ومستندات المناقصة لطرح المشروع بين المقاولين.

وأضاف: إن مشروع بناء 379 مسكناً في منطقة الخوانيج الثانية بلغت نسبة إنجازه 85% من مرحلة التصميم، فيما يتم تجديد التراخيص الخاصة بالمشروع، بينما تبلغ تكلفته التقديرية 501 مليون درهم، ويقع المشروع بين شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، ويتكون المشروع من نموذج تصميمي واحد مكون من 5 غرف نوم، كما يحتوي على نوعين من طرز الواجهات «الأندلسي والإسلامي»، بينما يبلغ معدل المساحة البنائية للنموذج التصميمي بحدود 3200 قدم مربعة، عدا المساحة البنائية لمواقف السيارات البالغة 430 قدماً مربعة.

الورقاء 4

وشرح مدير إدارة المشاريع الهندسية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن مشروع بناء 144 مسكناً في منطقة الورقاء الرابعة، بلغت نسبة الإنجاز الحالية فيه 85% من مرحلة التصميم، وتم الانتهاء من أعمال التصميم وترخيص المساكن، وجارٍ العمل على تجهيز مستندات المناقصة لطرح المشروع بين المقاولين.

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