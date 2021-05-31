سفيرنا في موسكو يبحث العلاقات مع الشيشان وروسيا

المصدر: موسكو - وام

التقى الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، توركو داودوف مستشار رئيس جمهورية الشيشان وممثله في الدول العربية والإسلامية، وذلك في العاصمة الروسية موسكو.

بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين وسبل تطويرها إلى جانب التعاون في جميع المجالات الواعدة لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

كما التقى الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، أوليغ سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مواجهة والتصدي للتحديات والتهديدات الجديدة وسبل مكافحة الإرهاب بما في ذلك مكافحة الإرهاب الدولي.

وأشاد سيرومولوتوف بدور دولة الإمارات في مواجهة التطرف والإرهاب.

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