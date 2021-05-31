«البنية التحتية» تبحث دور تكنولوجيا توربينات الغاز في خفض البصمة الكربونية

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن سلسلة مبادرة «مشاريع ملهمة لطاقة مستدامة»، 3 ورش عمل افتراضية تحت عنوان «تكنولوجيا توربينات الغاز: نظرة عميقة على خارطة طريق الكفاءة وإزالة الكربون»، بالتعاون مع جنرال إلكتريك، وبحضور المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والمهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، ونخبة من الأكاديميين وذوي اختصاص وممثلين عن القطاع الخاص، بالإضافة إلى طلبة الجامعات.

وفي مستهل كلمته رحب المهندس شريف العلماء بالحضور، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي بشكل عام ووزارة الطاقة والبنية التحتية بشكل خاص اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الطاقة، من خلال تنويع مصادر الطاقة وتبني أحدث التطورات التكنولوجية التي تم التوصل إليها، عبر الاطلاع على أبرز الممارسات العالمية في هذا المجال، موضحاً أن الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون يعتبر هدفاً رئيساً ضمن تطوير تكنولوجيا إنتاج الطاقة عالمياً ومحلياً لما له من أثر في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، وأن الدولة في إطار ذلك أطلقت في عام 2017 استراتيجية الإمارات للطاقة لعام 2050 الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة بمقدار 70%، والوصول بحصة الطاقة النظيفة إلى 50% على أن يتم تزويد النسبة الباقية بشكل أساسي باستخدام الوقود الأحفوري.

مبادرات

ومن جانبه، أكد المهندس يوسف آل علي، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تستهدف تطوير قطاع الطاقة، ومواكبة المتغيرات العالمية بمبادرات ومشاريع طموحة، تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، وتلبي متطلبات المرحلة المقبلة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، ومواصلة مسيرة الإنجازات التي بدأتها منذ اليوم الأول لقيام اتحاد الإمارات على يد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والعبور بسلاسة للـ 50 عاماً المقبلة من التميز والريادة العالمية التي تنشدها الإمارات، وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات 2071.

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