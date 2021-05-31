«ملفّي» يحصل على الاعتمادات الدولية في أمن بيانات المرضى

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت «ملفّي»، أول منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة، وإحدى المبادرات الاستراتيجية لدائرة الصحة- أبوظبي، أمس، عن حصولها على الاعتماد من هيئتين عالميتين وهما، المنظمة الدولية للمعايير (آيزو ISO)، ولجنة اعتماد شبكة الرعاية الصحية الإلكترونية (EHNAC)- حيث يؤكد هذا الإنجاز تميز المنصة بمعايير خصوصية البيانات، وأفضل الممارسات الأمنية. وتتيح المنصة التبادل الفوري للمعلومات الصحية المهمة للمرضى بين جميع مقدمي الرعاية الصحية العامة والخاصة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، ومنذ إنشائها في عام 2019، ظلت سلامة وأمن البيانات على رأس أولوياتها. وتعتبر كل من ISO

وEHNAC منظمتين صارمتين، تقومان بتقييم التزام الشركة بأمن المعلومات، من خلال عمليات تدقيق وتقييم على أرض الواقع، لذلك، يبين هذا الاعتراف العالمي أن التميز في معالجة البيانات أمر أساسي لـ«ملفّي».

وتعتبر «ملفّي» أول منصة لتبادل المعلومات الصحية خارج الولايات المتحدة تحصل على اعتماد من لجنة اعتماد شبكة الرعاية الصحية الإلكترونية حيث يقوم برنامج اعتماد تبادل المعلومات الصحية بتقييم النظام الأساسي لسياسات الخصوصية العالمية .

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