إمبريال كوليدج لندن للسكري «مركزاً معتمداً للتميز» من الاتحاد الدولي للسكري

المصدر: أبوظبي- البيان

حصل مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، التابع لمبادلة للرعاية الصحية، على شهادة اعتماد الاتحاد الدولي للسكري كونه مركزاً للتميّز، ضمن شبكة عالمية مرموقة من مؤسسات رعاية مرضى السكري، التي تشتهر بجهودها المتميزة في التنسيق والتسهيل، للحصول على الخدمات الشاملة في العلاج، والتعليم متعدد التخصصات في ما يتعلّق بمرض السكري والأمراض المزمنة ذات الصلة به.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة علياء سيف المزروعي المديرة التنفيذية بالإنابة لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري: يشرّفنا اعتماد مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري «مركزاً للتميز» من قبل منظمة مرموقة مثل الاتحاد الدولي للسكري، ونتطلع إلى تقديم الرعاية والأبحاث المتعلقة بالسكري من منظور إماراتي وإقليمي متطوّر، فضلاً عن استمرارنا في لعب دورنا الحيوي في تطوير السياسات المتعلقة بأفضل الممارسات.

ويضم الاتحاد الدولي للسكري أكثر من 240 جمعية وطنية للسكري في 168 دولة وإقليماً حول العالم، ويتولّى مسؤولية العديد من المبادرات، التي تسعى للارتقاء بعلاج مرض السكري وتطويره على مستوى العالم، والتي تشمل مبادرات بحثية ومعرفية وبرامج تعليمية وأنشطة داعمة تقام بالنيابة عن مرضى السكري، علاوة على نشر الأطلس المعرفي الذي يحتوي على إحصاءات ومعلومات ديموغرافية حول انتشار هذا المرض.

وأصبح مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري واحدًا من ستّ مؤسسات سريرية وبحثية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنال لقب «مركز معتمد للتميز» من الاتحاد الدولي للسكري.

ويتحتّم على مرافق تقديم الرعاية الصحية تلبية عدد من المعايير الصارمة، للحصول على اعتماد الاتحاد الدولي للسكري كونه مركزاً للتميز؛ منها ألا تقل خبرة المؤسسة عن 15 عاماً من العمليات التشغيلية، وأن تمتلك بنية تحتية حديثة تتيح تقديم خدمات الرعاية العلاجية والتوعوية لمرضى السكري، وأن تكون مساهمة في الأبحاث المتعلقة بهذا المرض، وأن يكون لديها فريق متعدد التخصصات من مقدمي الرعاية الصحية المتمرسين في رعاية ودعم مرضى السكري والوقاية منه.

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