سفير جورجيا: علاقاتنا بالإمارات تشهد تطوراً مستمراً

المصدر: أبوظبي - وام

أكد باتا كالاندادزه سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية جورجيا تشهد نمواً وتطوراً مستمرين على مختلف الصعد وذلك منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1992.

وقال باتا كالاندادزه - بمناسبة ذكرى استقلال بلاده - إننا نعتز بعلاقة الصداقة المتميزة بدولة الإمارات وحريصون على تطوير مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الاستثماري والسياحي.

وأضاف إن دولة الإمارات وجهة مثالية للعيش والإقامة للجميع من مختلف الجنسيات ونحن سعداء بوجودنا في الدولة وممتنون للدعم الكبير من القيادة الرشيدة لعلاقات الصداقة بجورجيا والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وأضاف إن القطاع السياحي في البلدين زاخر بالفرص وتتطلع جورجيا إلى زيادة أعداد الزوار القادمين إليها من دولة الإمارات في الفترة المقبلة وخاصة للتمتع بالوجهات السياحية المتميزة في جورجيا، ووجود رحلات طيران منتظمة بين البلدين يشجع على ذلك.

وأشار إلى أن استضافة دولة الإمارات معرض إكسبو 2020 دبي الذي تنطلق فعالياته في أكتوبر المقبل تعكس المكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن هذا الحدث العالمي البارز يشكل منصة مهمة لمختلف الدول المشاركة من أجل تعزيز أوجه التعاون وعقد الشراكات.

وأضاف إن هذا الحدث يكتسب أهمية كبيرة كونه يعقد تزامناً مع احتفال دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، كما أن جورجيا تحتفل في العام ذاته بعيدها الوطني ومرور 103 سنوات على تأسيسها.

وأضاف إن معرض إكسبو 2020 دبي يوفر فرصة مثالية من أجل تسليط الضوء على التقدم والنمو الذي تشهده الإمارات وحجم الفرص الاستثمارية التي توفرها لرجال الأعمال والمستثمرين كما ستحرص جورجيا في مشاركتها في الحدث العالمي على تسليط الضوء على الثقافة الجورجية وتاريخها الزاخر الضارب في القدم.

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