«صحية الوطني» تناقش تعزيز الصحة النفسية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تنظم لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة الأربعاء المقبل حلقة نقاشية افتراضية «عن بُعد» بعنوان «تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات»، وذلك في إطار خطة عملها لمناقشة موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية».

وتوجه اللجنة دعوة عامة للجمهور والمهتمين والمختصين في مجال الصحة النفسية للمشاركة في هذه الحلقة الافتراضية.

يشارك في الحلقة أعضاء اللجنة سمية عبدالله السويدي مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وشذى سعيد علاي النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري.

وقالت ناعمة الشرهان رئيسة اللجنة إن الحلقة النقاشية تستهدف التعرف عن قرب على واقع الصحة النفسية في دولة الإمارات والإشكاليات المتعلقة بها من حيث خدمات رعاية المرضى النفسيين في المنشآت الصحية، بالإضافة إلى العاملين في المجال الصحي والتعرف على أهم التحديات التي تواجههم في مجال الصحة النفسية، ومدى الوعي بخدمات الصحة النفسية المقدمة لأفراد المجتمع.

التوجيه الأسري

من جهة أخرى بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة، مناقشة تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري.

حضر الاجتماع عائشة محـمـد المـلا مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومــروان عبيــد المهيـري، وهند حميد العليلي.

وقال أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة، إن اللجنة اطلعت على ملخص تقريرها في شأن موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، وأجرت بعض التعديلات على بنوده، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت تحديث الإحصاءات، التي يتضمنها التقرير حول التوجيه الأسري، حيث ستواصل اللجنة في اجتماعها المقبل مناقشة تقريرها تمهيداً لاعتماده ورفعه للمجلس.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين.

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