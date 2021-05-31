مهرجان صير بونعير ينطلق 2 يونيو

المصدر: الشارقة - البيان

أنهت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان صير بونعير، كافة الاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بمهرجان صير بونعير الـ 21، الذي تنظمه هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الفترة من الثاني حتى الرابع من يونيو المقبل، بالشراكة مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي ومجموعة الإمارات للبيئة ونادي الشارقة الدولي للرياضيات البحرية ومعهد الشارقة للتراث.

التزام

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة العليا لمهرجان صير بونعير، رئيس مجلس الشارقة للإعلام: «نصل اليوم إلى النسخة الـ 21 من مهرجان صير بونعير، في ظل ظروف استثنائية سببتها جائحة كورونا المستجد، وقد عملت اللجنة العليا وكافة الفرق على توفير أفضل مناخ لتنظيم المهرجان بما يؤكد على سلامة وصحة الجميع، واتخذنا الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في ظل التزام تام بالإرشادات والتعليمات التي أعلنت عنها الدولة منذ وقت مبكر».

رؤية

ولفت إلى أن المهرجان يؤكد على رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في صون الموروث الحضاري والبيئي والحفاظ على الحقوق البيئية للأجيال القادمة، ويهدف إلى إبراز الأهمية البيئية والسياحية والحضارية لمحمية صير بو نعير، والترويج لأهمية الجزيرة السياحية والترفيهية وأنشطة السياحة البيئية، وتوعية رواد الجزيرة بأهمية الالتزام بالأنظمة القانونية الخاصة بالحفاظ على النظم البيئية في الجزيرة، وتحفيز رواد الجزيرة للمساهمة في تفعيل الأنشطة الرشيدة لصون تنوعها البيولوجي.

توعية وترفيه

وأوضح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أن المهرجان الذي يستهدف شرائح المجتمع كافة، حافل بتشكيلة من الأنشطة والفعاليات والبرامج الحيوية والجاذبة المليئة بالتوعية والمعرفة والترفيه، ويؤكد على أهمية إبراز القيمة والمكانة البيئية والسياحية والحضارية لمحمية صير بونعير، وترسيخ علاقة الأجيال المتعاقبة ببيئتهم وتراثهم، وهو يشكل إحدى الفعاليات البيئية المهمة ضمن خطة حملة التوعية البيئية للحفاظ على بيئات المناطق البحرية والساحلية.

فعاليات من جانبها، قالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: «تتنوع فعاليات النسخة الحادية والعشرين من المهرجان لتشمل حزمة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى إبراز روح المكان وجمالية الطبيعة المرتبطة بتراث جزيرة صير بونعير، خصوصاً أنها منطقة بيئية تتمتع بالتنوع والثروات الطبيعية، بالإضافة إلى ما تحظى به من قيم جمالية».

إجراءات احترازية

وركزت اللجنة العليا على الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء المهرجان، حيث تشمل الإجراءات ما قبل المهرجان تقليل نسبة المنظمين من اللجان بنسبة 50-60%، وتقليل نسبة المشاركين والمتسابقين وفقاً للطاقة الاستيعابية لموقع المهرجان، ليكون بنسبة 50%، وتوزيع المعقمات والكمامات في موقع المهرجان.. وخلال المهرجان، تشمل الالتزام بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات وتوزيع مواد التعقيم على السكن وموقع المهرجان وتعقيم السكن بشكل مستمر، وتحديد عيادة للطوارئ.

محمية طبيعية

تبعد جزيرة صير بونعير عن الشارقة مسافة 110 كيلومترات شمالاً، وتتميز بألوان شواطئها الزاهية، وصفاء وغنى مياهها بالحياة المرجانية والسمكية، وقد تم إعلان جزيرة صير بونعير محمية طبيعية بموجب المرسوم الأميري رقم (25) الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن إنشاء محمية طبيعية في جزيرة صير بونعير.

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