محاضرات «إسلامية دبي» الرمضانية تستقطب اهتمام 18000 مستفيد

المصدر: دبي - البيان

كشفت إدارة التثقيف والتوجيه الديني بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن تقريرها الموسمي الخاص بشهر رمضان المبارك لعام 1442 هـ، الذي أوضح أن عدد المستفيدين من إجمالي سلسلة المحاضرات الرمضانية التوعوية التي نفذتها طوال الشهر الكريم بلغ أكثر من 18000 مستفيد، إذ تم تقديم المحاضرات من قبل نخبة من الوعاظ واختصاصي الإرشاد الأسري، حيث تنوعت المحاضرات لتسلط الضوء على الجوانب الفقهية والدينية والاجتماعية والثقافية الإسلامية.

وتم تنفيذ سلسلة المحاضرات من قبل 27 محاضراً ومحاضِرة، عن طريق برامج الاتصال المرئي، حيث تنوعت آلية نشر الأنشطة الرمضانية التي أقيمت عن بُعد باستخدام مايكروسوفت تيمز، وبرنامج زوم، ومواقع التواصل الاجتماعي كإنستغرام وتويتر، ويوتيوب، بالإضافة إلى الحضور المباشر مع مراعاة حصول المحاضر على اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في دولة الإمارات، إذ استهدفت مختلف شرائح المجتمع من النساء والرجال من فئات عمرية متفاوتة، في مختلف مناطق إمارة دبي وبقية الإمارات.

وتفصيلاً، تم تقديم استشارات دينية طوال شهر رمضان المبارك، حيث بلغ مجموع الاستشارات المقدمة 117 استشارة، بينما تم تقديم 140 محاضرة في 50 جهة حكومية وخاصة، وذلك بناءً على طلب من الجهات بحضور ما يقارب 5000 مستفيد، في حين تمت إقامة 10 محاضرات رمضانية باستخدام القناة الرسمية للدائرة في يوتيوب إلى جانب برنامج زوم، بلغات متعددة كالعربية والإنجليزية واللغة الأردية والبشتو، إذ استقطبت المحاضرات ما يزيد على 1000 مستفيد.

كما تم عقد 4 برامج رمضانية يومية طوال الشهر الكريم والتي بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للدائرة.

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