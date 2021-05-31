توظيف 100 مهندس فني مواطن في «كهرباء الشارقة»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد عبد الله الزعابي مدير افرع دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أن مسألة التوظيف بالشارقة، تحظى باهتمام كبير من قِبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث وجّه سموه بتوظيف 100 مهندس فني مختص في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، كما تم في بداية العام الجاري، توفير 1000 وظيفة بحكومة الشارقة، وذلك حرصاً من سموه لإيجاد الفرص الوظيفية سنوياً لأبناء الإمارة، في مشاريع التنمية الشاملة في مختلف المدن والمناطق، مبيناً أن صاحب السمو حاكم الشارقة، وجّه الدائرة بتوفير تلك الوظائف الهندسية من الكوادر الوطنية التخصصية، إضافة إلى تمكينهم، وبالتالي، دعم الهيئة بالكوادر ذات الكفاءات، وذلك لتقديم أفضل الخدمات.

جاء ذلك خلال مداخلة للزعابي أمس، عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة، والذي أكد خلالها، أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، في تطور مستمر، كما أن لديها خططاً مستقبلية في افتتاح عدد من المكاتب كما وجّه صاحب السمو حاكم الشارقة، بمكتب للهيئة بمنطقة البطائح، وتوفير 10 وظائف إدارية وهندسية لأهالي المنطقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز