حاكم الشارقة يعتمد 51 مليوناً و907 آلاف درهم لسداد مديونية 99 مواطناً

المصدر: الشارقة – البيان

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مبلغ 51 مليوناً و907 آلاف درهم، لسداد مديونية 99 حالة من الحالات المعروضة على لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة ضمن الدفعة العشرين.

وأكد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن الدفعة العشرين تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين إذ تضمنت 99 حالة من الحالات من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين بمبلغ اجمالي بلغ 51 مليوناً و907 آلاف درهم.

وأوضح أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة العشرين، بلغ 786 مليوناً و786 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 1576 مستفيداً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز