بلدية عجمان تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في التفتيش

المصدر: عجمان - البيان

دشن عبدالرحمن النعيمي المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان مشروع «I-SPOT» الرقمي المدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي، الذي يوفر نظاماً رقمياً للتفتيش، حيث تعتبر إمارة عجمان أول إمارة في الدولة تستخدم الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف على الأشياء لتحسين جودة الطرق وسرعة الاستجابة للإصلاحات، جاء ذلك بحضور المدراء التنفيذين بالدائرة، والشيخة نورة حميد النعيمي مدير مركز عجمان x، وعدد من المسؤولين وفريق عمل المشروع.

وأكد عبدالرحمن النعيمي أن كل الكفاءات المؤهلة في الدائرة تسعى لتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تسريع الابتكار وعملية البحث والتطوير المستمر عن حلول مبتكرة، تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة، مبيناً أن مركز عجمان X عكف خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع شركة NCC الرائدة في مجال تكنولوجيا المستقبل على إنجاز مشروع I-Spot الحيوي، الذي يهدف إلى التحقق من البنية التحتية للطرق ومراقبتها وتحسينها، من خلال ضمان الصيانة في الوقت المناسب.

مواكبة

وذكر أن الدائرة تعمل على تبني ودعم كل المشاريع المهمة والتي تنسجم مع رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهاتها الرشيدة في مجال التحول الرقمي، والذي يعمل على تحسين البنية التحتية والخدمات العامة وتعزيز عملية البحث والتطوير لمواكبة الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن جهتها، قدمت الشيخة نورة النعيمي شرحاً مفصلاً للحضور عن المشروع، والذي يسهم في مساعدة الموظفين والمفتشين والمختصين في أماكن العمل الميداني حيث يوفر نظاماً رقمياً موحداً للتفتيش، ويعمل على توفير المسح الشامل للإمارة لرصد حالة الطرق والمواقف ومراقبة إشارات المرور واللوحات الإرشادية، ومن ثم إرسالها للجهات المعنية بالدائرة لاتخاذ الإجراء المناسب لها، ما سينعكس على الإمارة من مظهر حضاري يسهم في رفع جودة الحياة ومؤشر السعادة في المجتمع، وتحقيق الاستباقية والجاهزية للمستقبل.

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