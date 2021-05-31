ضاحي خلفان: الإمارات تزخر بالموهوبين الذين يحتاجون إلى تبني أفكارهم

المصدر: دبي - البيان

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، بالمؤسسات والهيئات الوطنية في الدولة التي أبدت استعدادها التام لتبني الأفكار الإبداعية ورعاية المواهب من أبناء الوطن، مؤكداً أن الدولة تزخر بالعديد من الأبناء الموهوبين الذين يحتاجون إلى رعاية وتبني أفكارهم الإبداعية لكي يشقوا طريقهم نحو النجاح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، للعام الجاري 2021م، والذي جرى عن بُعد صباح أمس، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، وبحضور الدكتور منصور العور نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، ومحمد الشحي.

كما وحضر الاجتماع العميد مهندس وليد المناعي، مدير عام إدارة التطوير والابتكار، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية، والدكتورة حصة محمد عمر بن حيدر، والدكتورة مناهل ثابت، المستشارة العلمية للجمعية.

وتم خلال الاجتماع عرض محضر الاجتماع السابق، والموافقة عليه من قبل رئيس وأعضاء المجلس بالإضافة إلى مناقشة توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بمدينة مصدر في أبوظبي، وذلك للاستفادة من الفرص العلمية المتاحة لتبني الأفكار الإبداعية والابتكارية للطلبة الموهوبين من أبناء الدولة.

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