«عجمان للاستدامة الأمنية» يوصي بتأهيل الفرق لمواجهة الأزمات

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أوصى المشاركون في مؤتمر عجمان للاستدامة الأمنية الرابع تحت شعار «اقتصاد مستدام»، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة عجمان افتراضياً، بأهمية تعزيز مسيرة الأمن خلال الأزمات، وذلك من خلال وجود فرق مؤهلة ومدربة لتواكب المسرعات والتطورات التي تحدث على مستوى العالم واستمرار التنسيق ما بين المؤسسات والدوائر الحكومية والاتحادية والمحلية، وأهمية مواصلة العمل على تطوير الخدمات الرقمية من أجل استمرارية الأعمال. وأكد المشاركون ضرورة تواصل فرق العمل في جميع القطاعات وإثراء النقاشات والخروج بأفكار جديدة للتطوير ودفع عجلة التنمية، وأهمية النظر إلى الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد 19» ونشرها للجميع، والتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين لأخذ أفكارهم.وطالب المشاركون بأهمية تحديث التشريعات التي تسهم في تطوير أداء القطاع الخاص والاطلاع على الممارسات الخارجية لتطبيق الأفكار الجديدة التي تسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة، وضرورة اتباع الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الهجمات السيبرانية .

فريق الأزمات

واستعرض اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، جهود فريق إدارة الأزمات والكوارث في عجمان منذ بداية الجائحة، مشيراً إلى أنه تم إطلاق منظومة السيطرة والأحكام وتطبيق خطة الاستجابة لحوادث الأوبئة والإشراف على تنفيذ خطة انتشار الدوريات في الشوارع أثناء حملة التعقيم الوطني والإشراف على حراسة المباني ومنشآت العزل الصحي.

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