«عمالية محاكم دبي» تحقق نتائج إيجابية في إنجاز المعاملات

المصدر: دبي - البيان

كشف القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية في محاكم دبي، أن المحكمة العمالية حققت معدل فصل يصل إلى 123% في الربع الأول من العام الجاري، وبلغ عدد القضايا المسجلة في المحكمة 3050 قضية، وعدد القضايا المحكومة إلى 3820 حكماً، إذ حققت المحكمة العمالية معدل مدة حكم من تاريخ التسجيل وصل إلى 78.4 يوماً، سعياً من محاكم دبي في تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين، عبر خطوات سباقة على صعيد الارتقاء بالمنظومة القضائية، ودفع مسيرة الريادة التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة، ليمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التميز والريادة في تعزيز كفاءة الأداء في إنجاز المعاملات، وتوفير أفضل الخدمات.وقال الجابري: لا شك أن تحقيق هذه النتائج على وقع تداعيات جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات احترازية ووقائية وتقديم الخدمات الحكومية «عن بُعد»، دليل قوي على إصرار محاكم دبي عامة، والمحكمة العمالية خاصة، على تحقيق المزيد من النجاحات.

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