90 % من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بجامعة عجمان حصلوا على اللقاح

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

أكد الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان أن إدارة الجامعة أكملت استعداداتها باكراً لاستقبال العام الدراسي الجديد مع نهاية الفصل الدراسي الربيعي متطلّعين إلى عودة الطلبة إلى الحرم الجامعي، وفق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة منتسبي الجامعة كافّة، كما أن خطة العودة الآمنة والتدريجية تقوم أولاً على التزام جميع الطلبة أخذ لقاح (كوفيد 19)، لافتاً إلى أنه منذ بدء الجائحة وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء الجامعة بضرورة تسخير إمكانات الجامعة كافة العلمية والبحثية واللوجستية لمكافحة الفيروس بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في التصدي للجائحة، ولذلك أطلقت الجامعة العديد من المبادرات حتى يكون للجامعة دور ملموس لمحاربة الجائحة بما يصب في اتجاه المسؤولية المجتمعية حتى نرجع إلى الحياة العادية في المجالات كافة، كما أن هناك 90% من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في جامعة عجمان حصلوا على اللقاح.





دعوة





وقال: إن هناك أكثر من 2093 طالباً وطالبةً من جامعة عجمان تلقوا اللّقاح، داعياً باقي الطلبة إلى المبادرة بالتسجيل للحصول عليه، كما أن التزام وتعاون الجميع سوف يدعم الجهود الوطنية الحثيثة للتصدي لهذه الجائحة التي تعصف بالعالم أجمع، كما سيساعد على فتح بوابة العبور الآمن نحو مستقبل صحي ومتعافٍ، ولذا ندعو الطلبة كافة إلى ضرورة أخذ لقاح (كوفيد 19) حتى نتمكن من الوصول إلى مجتمع جامعي آمن ومحصن.





فحوص



ولفت مدير جامعة عجمان إلى أنه تم افتتاح مركز بالجامعة يوفر اللقاحات للطلبة والعاملين كافة، إضافة إلى توفير فحوص (كوفيد 19) بأنواعها كافة، وسوف يكون مفتوحاً يومياً 12 ساعة، كما أنه تم تخصيص قاعات للرجال والنساء، وسيتم توفير الخدمات كافة لمنتسبي الجامعة كافة، مبيناً أن الإمارات اتخذت خطوات سباقة في التصدي للجائحة من خلال توفير الفحوص المبكرة من خلال المراكز المنتشرة في مناطق الدولة كافة، إضافة إلى توفير اللقاحات المجانية لأفراد المجتمع وفئاته كافة، داعياً الكل إلى أخذ التطعيم حتى نحافظ على مجتمعاتنا صحياً وتصبح الإمارات خالية من أي أمراض ووبائيات، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار شراكة علمية بحثية بين جامعة عجمان وشركة «طموح للرعاية الصحية» بهدف خدمة المجتمع والحد من انتشار الفيروس المستجد.





حملة





وبين أن جامعة عجمان ستطلق حملة «ليكن خيارنا التّطعيم» في الأسابيع القليلة المقبلة، تتضمن معلومات مهمة عن اللقاح وكيفية الحصول عليه، وذلك من خلال مكتب الحياة الطلابية الذي سوف يتواصل مع الطلبة لتزويدهم التفاصيل كافّة المتعلّقة بذلك، مبيناً أن جامعة عجمان منذ انطلاقها في عام 1988 تمكنت من أن تتميّز بثقافة المسؤولية المجتمعية.

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