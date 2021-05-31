بدء تطعيم الأطفال بلقاح «كوفيد 19» بمركز جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

شهد مركز التطعيم بمقر جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية في منطقة مشيرف، إقبالاً كبيراً من الجمهور، رجال ونساء وأطفال من أجل أخذ الجرعات المخصصة لقاح «كوفيد 19» وسط إجراءات احترازية ووقاية لحماية جميع الراغبين للتطعيم، كما بدأ العمل بتطعيم الأطفال من سن 12 عاماً، وتم تخصيص قاعة خاصة لاستقبال الأطفال بمقر المركز، من أجل تسهيل إجراءات عملية التطعيم وتوفير لقاحي فايزر، واللقاح الصيني، وللشخص حق اختيار أحد اللقاحين للتطعيم، ويستقبل المركز الجمهور دون الحاجة للحجز المسبق بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع من أجل تشجيع الجميع للتطعيم، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة العاشرة مساء ويوم الجمعة من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة العاشرة.





تطعيم الأطفال



وقالت منى المطروشي، المدير العام لجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية لـ«البيان»: هنالك إقبال متزايد من الجمهور خلال الأسبوع الحالي، لافتة إلى نجاح حملة التطعيم الوطني ووصول رسالة التوعية الصحية بأهمية التطعيم بلقاح «كوفيد 19» بين جميع شرائح المجتمع، موضحة أنه تم بدء العمل في تطعيم الأطفال من سن الثانية عشرة، وتجهيز قاعة خاصة للأطفال بمقر الجمعية لتسهيل عملية التطعيم وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل حماية صحة وسلامة الجميع.



وذكرت أن مركز التطعيم بمقر جمعية التنمية الاجتماعية يعمل منذ شهر يناير الماضي بصورة مستمرة، ويشهد أعداداً كبيرة من الجمهور الراغبين بالتطعيم لا سيما الأشخاص الذين كانوا في السابق مترددين في اتخاذ قرار التطعيم، كما يتم الآن استقبال جميع فئات المجتمع من دون حجز مسبق، كما كان في السابق بهدف تشجيع جميع فئات المجتمع لتحصين أنفسهم بأخذ اللقاح، ولهم حق الاختيار بنوعية اللقاح، مشيرة إلى أنه تم توفير نوعين من اللقاحات الأمريكي والصيني.



وأشارت إلى نجاح العمل في المركز جعل غالبية سكان الإمارة والإمارات المجاورة التوجه إليه نتيجة لتضافر جهود فرق العمل والمنظمين المتطوعين من الهلال الأحمر الإماراتي وقيامهم باستقبال وتوجيه الجمهور خلال عملية التطعيم.

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