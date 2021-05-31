سفير قرغيزيا يشيد بجهود ومشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية

المصدر: عجمان - البيان

استقبل الدكتور عبد الوهاب الخاجة أمين عام هيئة الأعمال الخيرية العالمية، عبد اللطيف جمعة بايف سفير جمهورية قرغيزيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمقر الهيئة في عجمان، وتم خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الخيرية والإنسانية.



وأكد الخاجة استمرار الهيئة في دعم المشاريع والمبادرات الإنسانية في الجمهورية القرغيزية، وما ذلك إلا جزء من واجبها تجاه الدول الصديقة والشقيقة.



ومن جانبه نقل السفير شكر حكومة الجمهورية القرغيزية لإدارة هيئة الأعمال الخيرية العالمية، وفرعها في قرغيزيا، وتثمينها لجهود كوادرها وفرق عملها، التي تعمل على تقديم شتى أنواع العون والمساعدة للأسر المحتاجة، وإقامة مئات المشاريع الخيرية والإنسانية والإغاثية المهمة في مختلف مناطق قرغيزيا.

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