افتتاح وقف «بيت النور» السكني لدعم أصحاب الهمم

المصدر: دبي - نورا الأمير

افتتحت جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم وقف «بيت النور» السكني، الذي سيعود ريعه لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، وشركة إعمار العقارية وبنك دبي الإسلامي.



حضر افتتاح المشروع في الورقاء خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، ونواف الريسي رئيس وحدة خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي، وأحمد ثاني المطروشي عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية «الجهات الداعمة للمشروع»، وخالد الحليان رئيس مجلس إدارة جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وأعضاء من مجلس إدارة جمعية النور، ووفد من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، وممثلون عن شركة إعمار العقارية، وممثلون عن بنك دبي الإسلامي.



ويتضمن الوقف الخيري، الذي تم تشييده على مساحة 1400 متر مربع مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق، ويضم 36 شقة.



ووجه خالد الحليان رئيس مجلس إدارة جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم الشكر إلى علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر دبي على تقديم الدعم لاستكمال الوقف، ودعمها المتواصل للمركز في السنوات الماضية.



ومن جانبه أكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر دبي، حرص المؤسسة على المشاركة الفعالة في كل المشروعات الخيرية التي تهدف إلى تمكين مختلف الفئات في المجتمع، معتبراً فئة أصحاب الهمم من الفئات المجتمعية، التي تحظى باهتمام المؤسسة، حيث أسهمت مؤسسة الأوقاف منذ نشأتها في دعم أصحاب الهمم، من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات والمراكز المتخصصة برعايتهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم، ليكونوا قادرين على المشاركة في بناء المجتمع.



وتابع المطوع: نتوجه بالشكر لجمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، على إطلاق المشروعات الخيرية المستدامة، التي تعود بالنفع والخير على أصحاب الهمم، وتتطلع المؤسسة إلى تطوير سبل التعاون والتنسيق مع الجمعية، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الفائدة والتمكين لهذه الفئة.



وتحدث أحمد ثاني المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية عن سياسة ودور إعمار في دعم المسؤولية الاجتماعية، والتي تجعل الشركة من أوائل الداعمين لأصحاب الهمم، حيث تعطي أولوية التوظيف لهم، وتدعمهم بكل الطرق والإمكانات المتاحة.



ومن جانبها أكدت إدارة بنك دبي الإسلامي عن حرص البنك في دعم المبادرات المجتمعية المستدامة التي تسهم في دعم المجتمع، كما أكدت أن تعليم أصحاب الهمم إحدى أهم أولويات البنك، والتي تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم.







خدمة



وتعد جمعية النور، التي تحتفل يوم 21 من نوفمبر المقبل بمرور 40 عاماً على تأسيسها إحدى الجهات التي تخدم أصحاب الهمم، وينتسب لها 175 طالباً وطالبة يتلقون كل أوجه الرعاية والدعم، وصولاً إلى التأهيل المهني والتوظيف، واستفاد أكثر من 100 من خريجيها من برامج التوظيف الهادفة والتحقوا بسوق العمل.



ويسعى المركز جاهداً إلى الاستفادة من قدرات كل طالب بوضع برنامج بأعلى المعايير العالمية لمعرفة المهارات، التي يستطيع كل طالب تقديمها علاوة على توفير أحدث الأجهزة المساعدة لتمكينهم بالمجتمع.

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