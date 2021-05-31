شرطة دبي تطلع وفداً فرنسياً على تقنياتها الأمنية الحديثة

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كزافييه شاتيل السفير الفرنسي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، وعدد من الضباط، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجال الأمني، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على تقنيات شرطة دبي الحديثة في مجال تعزيز الأمن والأمان.



ورحب معالي الفريق المري بالسفير الفرنسي في أول زيارة له لشرطة دبي منذ توليه المنصب، مؤكداً عمق علاقات التعاون بين البلدين، وحرص القيادة الرشيدة على تطوير هذه العلاقات، للوصول بها إلى شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات.





جولة



واصطحب معالي الفريق المري، كزافييه شاتيل والوفد المرافق إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، حيث اطلع على أحدث الخدمات والمبادرات، التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، وتجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه، كـ«الخريطة ثلاثية الأبعاد، ونظام إدارة ومراقبة الدوريات» وتوزيعها على أرض الواقع، بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، والتقنيات والأدوات والوسائل، التي تدعم الاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت.





مختبر الابتكار



وزار كزافييه شاتيل والوفد المرافق له مختبر الابتكار في شرطة دبي، واطلع على عرض يوضح دور المختبر في دفع حركة الإبداع والابتكار الشرطي، وأهميته في توفير استراتيجية تهتم بتطوير وتحسين مستوى الأداء المؤسسي وربطه بالأهداف الاستراتيجية العليا لشرطة دبي.



وشاهد كزافييه شاتيل والوفد المرافق له بعض التجارب، التي قام بها فريق الكلاب البوليسية K9 في شرطة دبي، وكيفية استخدام الكلاب البوليسية المدربة في أعمال حراسة، وتتبع أثر، وتمييز روائح، والكشف عن المخدرات والمتفجرات، ودورها في الكشف عن الجرائم، وتوفير أعلى معدلات الأمن والأمان للمجتمع.





دورية غياث



واطلع كزافييه شاتيل والوفد المرافق على دورية «غياث» المزودة بأنظمة ذكاء اصطناعي، والتي تعد من أهم دوريات الشرطة، التي تعمل في مكافحة الجريمة، وتمتاز بتصميم أنيق مع صلابة هيكلها، وتحتوي أنظمة حديثة، تُمكنها من التعرف على الوجه بدقة، والتعرف على السيارات والمركبات المطلوبة، مع وجود نظام للاتصال المباشر مع غرفة عمليات العمليات، ويتوفر بها نظام إضاءة متميز من 10 شاشات تضيء المقصورة الداخلية في الوقت نفسه إلى جانب مهامها في العمل على تحرير المخالفات المرورية ومتابعة الحوادث المرورية.





مركز الاتصال 901



واستمع كزافييه شاتيل، والوفد المرافق له إلى شرح حول مركز الاتصال 901 المخصص للحالات غير الطارئة، والرد على استفسارات المتعاملين، وتقديم الخدمات المتعددة لهم في أسرع وقت ممكن، عبر قنوات هاتفية مباشرة وتطبيقات شرطية ذكية، وخدمات دردشة، بما يحقق توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد أفراد المجتمع، وجعل دبي «المدينة الأكثر أمناً».



واستمع شاتيل إلى شرح حول الخدمات، التي يقدمها مركز الاتصال 901 عبر أحدث التقنيات الذكية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير قاعدة لبيانات أصحاب الهمم وكبار المواطنين والشخصيات المهمة، ويقدم خدمات معتمدة لأفراد الجمهور منها خدمات جنائية، مثل: خدمة طلب النجدة، وبلاغ شيك مرتجع، وبلاغ الامتناع عن الدفع، وطلب استبدال كفالة، وطلب تسليم معثور، وطلب استلام معثور. إلى جانب خدمات مرورية متمثلة في طلب تقرير حادث مروري من دون إصابات، وطلب تقرير حادث مروري ضد مجهول، وإصدار بدل فاقد تقرير حادث مروري، وطلب الاستعلام ودفع المخالفات المرورية، وطلب نسخة من مستندات المخالفات المرورية «صورة رادار- نسخة مخالفة»، وطلب تقسيط مبلغ المخالفات المروية وغيرها من الخدمات.





مؤشرات



واطلع كزافييه شاتيل، والوفد المرافق له على دور المنصة الإلكترونية العالمية للتنافسية، التي استحدثتها شرطة دبي، والأولى من نوعها لعرض نتائج مؤشرات الأداء للجهات الشرطية من جميع أنحاء العالم، بهدف تمكين الجهات الأمنية من إجراء مقارنات دقيقة للأداء وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات على مستوى المدن، بالإضافة إلى المشاركة بقصص النجاح بين تلك الجهات، ما يسهم في تحقيق الأمن العالمي، ومن ثم إصدار تقرير تنافسية عالمي أمني، ليعد التقرير بذلك الأول من نوعه عالمياً يصدر من دولة الإمارات العربية المتحدة.





شرطة المرقبات



وتوجه معالي عبدالله خليفة المري، وكزافييه شاتيل إلى مركز شرطة المرقبات، الذي يعد أول مركز شرطة تقليدي يتحول إلى مركز شرطة دبي ذكي، ويقدم خدماته إلى الجمهور بطريقة ذكية ومن دون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، ويوفر الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المُقدمة، وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية.



واطلع كزافييه شاتيل على أنواع الخدمات الجنائية في مركز الشرطة الذكي، والتي تشمل: خدمة عين الشرطة، الشكاوى العمالية، الإبلاغ عن شيك مرتجع، التواصل مع الضحية، أمن المساكن، جرائم الإتجار بالبشر، الاستعلام عن البلاغات، دعم ضحايا العنف الأسري، إلى جانب الخدمات المرورية ومنها: دفع المخالفات، طلب تغيير لون المركبة، بحث الحالة المرورية، إعادة إصدار تقرير حادث.



واستمع كزافييه شاتيل إلى عرض يوضح دور «المنصة الخارجية للابتكار»، التي أطلقتها شرطة دبي مؤخراً، وتُمكن الجمهور والمجتمع الخارجي سواء داخل الدولة أو خارجها، من التواصل مع مختبر الابتكار في شرطة دبي لتقديم الابتكارات، والمشاركة في صنع الحلول ودعم الأفكار الإبداعية، ما يسهم بشكل كبير في إشراك المبدعين والمبتكرين من الجمهور ومن الطلبة الدارسين في صياغة ورسم ابتكارات المستقبل، التي تصب في النهاية في خدمة المجتمع وإسعاده.





تميز



وفي ختام الزيارة، تبادل معالي الفريق المري وكزافييه شاتيل الدروع التذكارية، وتقدم السفير الفرنسي بالشكر إلى معالي الفريق عبدالله خليفة المري على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالإنجازات التي حققتها شرطة دبي، وما وصلت إليه في مختلف المجالات الخاصة بمكافحة الجريمة والقبض على مرتكبيها، وتطويع للتقنيات وتسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في برامجها لمنع الجريمة والمحافظة على أمن المجتمع.

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