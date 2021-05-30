بلدية دبي تنفذ 2180 زيارة تفتيشية وتغلق 3 مؤسسات

المصدر: دبي- وائل نعيم

نفذ متفشو بلدية دبي 2180 زيارة تفتيشية، خلال الـ 29 من الشهر الجاري، أسفرت عن إغلاق مؤسسة غذائية وصالوني حلاقة، بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامات والاكتظاظ، وعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم، كما تم مخالفة 4 مؤسسات وتوجيه 29 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 98%، كما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2144 مؤسسة.

ويتم إغلاق المؤسسة المخالفة مؤقتاً لحين إزالة سبب المخالفة، وتعديل أوضاعها، ومتابعة جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها بشكل يومي، وتتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة، وفقاً للضوابط المعمول بها لدى بلدية دبي.

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