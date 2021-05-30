بلدية العين تتعاقد لتنفذ مشروع «كفاءة أسواق الحيوانات الأليفة»

المصدر: العين - وام

وقعت بلدية مدينة العين مع شركة «نايل وبن حرمل» عقد رفع كفاءة أسواق الحيوانات الأليفة والطيور في مدينة العين، من خلال إنشاء مركز شامل للحيوانات الأليفة والطيور ضمن سوق العين المركزي للمواشي والأعلاف الواقع خلف بوادي مول، على مساحة 2000 متر مربع، وتصل مدة المشروع إلى 14 شهراً على أن يتم افتتاح المشروع في الربع الرابع من العام 2022. ويضم المشروع عدة مرافق حديثة ومتطورة تلبي حاجة مربي وملاك الحيوانات الأليفة والطيور في المدينة.

ويهدف المشروع لرفع كفاءة أسواق الحيوانات الأليفة والطيور والتنسيق مع أفضل المشغلين والشركات المعنية بخدمات الحيوانات الأليفة والطيور على مستوى الدولة، وذلك بعد دراسة احتياجات ملاك الحيوانات الأليفة والسوق، بالإضافة إلى عمل مقارنات معيارية لتطبيق أفضل الممارسات المطبقة في الأسواق المماثلة مع تحديد الأماكن التي تحتاج تطوير في المدينة بناءً على مخرجات الدراسة.

وقال أحمد عمران العامري، رئيس لجنة تسيير أعمال مكتب الاستثمار في بلدية مدينة العين: إن المركز يضم منافذ لبيع الحيوانات الأليفة والطيور ومنافذ بيع لمستلزمات الحيوانات، إلى جانب عيادات بيطرية متطورة ومناطق إيواء ومناطق حجر ومناطق داخلية وخارجية للعروض والمزادات والتدريب ومناطق مخصصة للفعاليات.

مزايا

وأوضح العامري: أن المشروع يتميز بوجود مركز متخصص للعناية بالطيور والصقور بأنواعها للحصول على العناية اللازمة، كما تم تخصيص مناطق للعزل حسب تصنيف ونوعية الحيوانات وتخصيص مساحات خارجية للتدريب وإعادة التأهيل بمساحة تقدر بـ 770 متراً مربعاً، وكذلك مناطق مغطاة مجهزة لتدريب الحيوانات الأليفة والطيور خلال فترة الصيف.

ومن جانبه أكد هزام عبد الله الظاهري، مدير إدارة الصحة العامة، بأنه تم مراعاة الاشتراطات الصحية في المشروع للمحافظة على سلامة وصحة الحيوانات، وذلك لتحقيق أهدافه وضمان رفع رضا مربي وملاك الحيوانات الأليفة من خلال تحديد مواصفات معينة لأقفاص العرض وأجهزة حفظ الأغذية والأعلاف للحيوانات التي تلبي جميعها المواصفات والاشتراطات الصحية المثلى.

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