حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل "اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي"

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الأحد، قراراً بتشكيل "اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي" برئاسة معالي مطر الطاير، وستتولى اللجنة الإشراف العام على قطاع التخطيط الحضري بما في ذلك خطّة دبي الحضريّة 2040. مشيراً سموه إلى أن الهدف هو ضمان أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة، وأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وقال سموه عبر تغريدة في حسابه الرسمي في تويتر: "أصدرنا اليوم قراراً بتشكيل "اللجنة العليا للتخطيط الحضـري فـي إمارة دبـي" برئاسة الأخ مطر الطاير وستتولى الإشراف العام على قطاع التخطيط الحضري بما في ذلك خطّة دبي الحضريّة 2040... هدفنا ضمان أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة.. وغايتنا أن نجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم".

وأوضح سموه في تغريدة أخرى أن خطة دبي الحضرية 2040 تمهد لمرحلة جديدة تتطلب مستويات غير مسبوقة من العمل الموحد والتنسيق المشترك.. وقال: "خطة دبي الحضرية 2040 تمهد لمرحلة جديدة تتطلب مستويات غير مسبوقة من العمل الموحد والتنسيق المشترك.. ولدينا أهداف كبيرة حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لدبي للعقدين المقبلين ستشرف اللجنة على تنفيذها بدعم ومشاركة من مختلف الجهات المعنية في إطار يسرع وتيرة الإنجاز".

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